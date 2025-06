FANTASTICSが7月16日にリリースするミニアルバム『Cosmic Resonance』収録曲より、リード曲「Candy Blaze」を7月2日に先行配信することが決定した。 「Candy Blaze」は、7月25日公開の映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』の主題歌。未来への希望を感じさせる、力強くエモーショナルなフューチャーベースサウンドに乗せて、お菓子にまつわる言葉を散りばめながら、大切な存在を守るために感情を“キャラメリゼ”するように熱く焦がし、強くなる決意を込めた一曲となっている。なお、本映画にはメンバーの世界、澤本夏輝、木村慧人、中島颯太の出演も決定している。 7月2日23時には、「Candy Blaze」のミュージックビデオも公開される予定だ。 『Cosmic Resonance』予約:https://FANTASTICS.lnk.to/CMRN_CD 関連リンク◆FANTASTICS オフィシャルサイト◆FANTASTICS オフィシャルX◆FANTASTICS オフィシャルInstagram◆FANTASTICS オフィシャルYouTubeチャンネル◆FANTASTICS オフィシャルTikTok

