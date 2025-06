トンボコープが、avex主催の<DANCE CLUB CHAMPIONSHIP>(全国高等学校ダンス部選手権)へ向けて書き下ろした「Freeedom!」を7月9日にリリースすることを発表。ジャケットがあわせて公開となった。 今秋にavex内cutting edgeよりメジャーデビューすることが発表し、メジャー1stフルアルバム発売と全国ツアーも決定している彼ら。 今回彼らが新曲を書き下ろす<DANCE CLUB CHAMPIONSHIP>(全国高等学校ダンス部選手権)は、今年で13回目の開催となる高校ダンス部の夏の全国大会であり、高校ダンス部にとっての“甲子園大会”。ダンス技術そのものを競うだけではなく、「漢字二文字のテーマを、いかにダンスで表現するか?」という独自の審査基準のもと、「技術力」「表現力」「独創性」の3つを総合的に評価する。 そして新曲「Freeedom!」は、林龍之介(Dr)作詞作曲による楽曲となっており、思わず身体が揺れるようなダンサブルなビートに、まっすぐで熱量のある言葉を乗せた一曲。日常に潜む不安や迷い、他者との比較によって揺れる心情を描きながらも“自分自身の価値を信じて前へ進む”という、思春期を生きる若者へも寄り添ったメッセージが込められてた「今を生きること」を肯定する楽曲に仕上がった。 また、9月からの全国ツアーについてはチケットのイープラス先着先行 (先着)がスタートした。こちらは予定枚数に達し次第販売終了となる。 Digital Single「Freeedom!」 2025年7月9日 配信リリース※avex presents DANCE CLUB CHAMPIONSHIP(全国高等学校ダンス部選手権) 大会公式テーマソング <TOMBO COOP 1st ALBUM RELEASE TOUR> 2025年9月26日(金)大阪・BIGCAT開場18:00 / 開演19:00 2025年10月4日(土)愛知・名古屋DIAMOND HALL開場17:00 / 開演18:00 2025年10月11日(土)福岡・DRUM LOGOS開場17:00 / 開演18:00 2025年10月13日(月・祝)北海道・cube garden開場17:00 / 開演18:00 2025年10月23日(木)東京・Zepp Haneda開場18:00 / 開演19:00 ▼チケット情報全自由 前売り: \4,800(税込)/ 当日: \5,300(税込)2F座席指定(Zepp Hanedaのみ)前売り : \5,300(税込)/ 当日 : […]

