たなか(ex.ぼくのりりっくのぼうよみ)、Ichika Nito、ササノマリイの3人によるバンド・Diosが、新曲「B.U.G.」を発表した。 ◆Dios 画像 新しいアーティスト写真と共に世に放つ新曲は、ブラスサウンドを大胆に組み込み、”バグった世界”をキャッチーに描いたファンクチューン。楽曲制作にあたりコンポーザーのササノマリイは「打ちこみでも生演奏でもないサンプリングのあの質感をどう出すかが、個人的なチャレンジでもあった」と語る。 本曲の歌詞では、正常さやルールといった概念の意味を問い直すように、逆説的な言葉が随所に散りばめられており、作詞を担当したたなかによる巧みな言葉遊びにも注目してほしい。 また本楽曲は、7月7日(月)スタートのテレ東系ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』のエンディングテーマに決定した。ドラマ主人公を演じるのはトリンドル玲奈。ティザー解禁した<整形前>の主人公の役写真が公開されるや否や、SNS上で主演俳優の予想合戦が繰り広げられ話題となった。 新曲「B.U.G.」は7月23日(水)に配信リリース予定。またフルサイズのリリースに先駆けてドラマ初回放送直後の7月8日(火)0:00からTikTok及びInstagramにてTVサイズの先行配信がスタートし、各プラットフォームでの投稿に楽曲を紐づけることができる。 現在、Diosの公式SNSでは楽曲のイントロ部分を公開中。楽曲の全貌を予想しながら、Diosの新たなサウンドの世界観を楽しみに待っていてほしい。 Digital Single「B.U.G.」 2025年07月23日(水)配信スタート ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』 2025年7月7日(月)23:06~ テレ東系にて放送原作(『レプリカ 元妻の復讐』 タナカトモ/ひらいはっち(ゼノンコミックス/コアミックス))脚本(吉田康弘、遠山絵梨香、青塚美穂)監督(本橋圭太、瀬野尾一、山下和徳)音楽(遠藤浩二)・チーフプロデューサー(中川順平)プロデューサー(江川智、渡邊竜、松田裕佑)制作(テレビ東京、松竹)製作著作(「レプリカ 元妻の復讐」製作委員会) 公式 HP:https://www.tv-tokyo.co.jp/replica/公式 X(旧Twitter):https://x.com/tx_premiere23公式 Instagram:https://www.instagram.com/tx_premiere23 関連リンク ◆Dios オフィシャルYouTube channel◆Dios オフィシャルTwitter◆Dios オフィシャルInstagram◆Dios オフィシャルFacebook

The post Dios、新曲「B.U.G.」リリースを発表。テレ東系ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』EDテーマに first appeared on BARKS.