THE YELLOW MONKEYが、2024年5月にリリースした10枚目のアルバム『Sparkle X』を引っ提げた<TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜>を開催。 2024年10月からホールを中心とした全国ツアーとして実施されているが、当初予定していた30公演から5公演が追加され、先日6月13日のKアリーナ公演まで見事に完走を成し遂げた。 そして、その最終公演の最後に吉井和哉(Vo)からの「まだツアー終わりたくないから! さらに追加してもいいですか! また来てくれますか!」という突然の発言があり、更なるセルフアンコール公演の開催が決定した。 本ツアーはブロックごとに分けられ、それぞれで最新のアルバム『Sparkle X』と過去の名アルバムを掛け合わせた大胆なセットリストが話題となった。 BLOCK.1は3rdアルバム『jaguar hard pain 1944-1994』、BLOCK.2は4th アルバム『smile』、BLOCK.3は5thアルバム『FOUR SEASONS』と、ここまではそれぞれリリース30周年イヤーを迎えたメモリアルな作品とのコラボレーション。 そして、ファイナルブロックはバンドにとって初のロングツアーでもあり、バンド史に残るホールツアーの代名詞ともいえる<TOUR’96 野性の証明>での演奏曲とのコラボレーションで構成されてきた。 今回開催が決まったセルフアンコール公演は、新曲「CAT CITY」の歌詞から<Sparkleの惑星X -ネ申->(読み:ねもうす)と題して、今ツアーのここまでの全ぶろっくとのコラボレーション、言わば<Sparkleの惑星X>全公演からのよりすぐりの楽曲たちによるライブ構成の予定。 また、大阪と名古屋はライブハウスでの60分ライブになることが決定。そして全ツアー39本目のグランドファイナルの地は、関東のLa La arena TOKYO BAY。名古屋公演はライブハウスビューイング、千葉公演は映画館ライブビューイングおよびFanStreamでのアプリ配信も予定している。 なお、7月9日リリースのシングル「CAT CITY」の初回生産限定盤やBELIEVER.盤(ファンクラブ限定盤)には当ツアーのブロック1〜3からのライブテイクも収録されている。 <THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜>7月28日(月) 大阪Zepp Bayside ※60分ライブ8月8日(金) 福岡サンパレスホテル&ホール8月25日(月) 名古屋ボトムライン ※60分ライブ9月3日(水) 千葉La La arena TOKYO BAY全公演共通 OPEN 18:00 / START 19:00[BELEIVER.会員先行受付] 6月23日(月)正午〜7月6日(日)23:59 [TYM STORAGE会員先行受付] 7月7日(月)正午〜7月14日(月)23:59※8月25日名古屋公演は全国のライブハウスビューイング、9月3日千葉公演は全国映画館ライブビューイング及び、Fanstreamでのアプリ配信を実施予定です。会場詳細やチケット詳細は7月中旬頃お知らせいたします。 ツアー特設サイト: […]

