▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 36本目▶2025年6月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO▶書き手:佐々木亮介 (Vo, G) ◆ ◆ ◆ ライブを見に来てくれたみなさんすごくありがとうございました。あとは沖縄公演を残すのみで、その後は秋に開催するツアーとフリーライブに来て欲しいです。フリーライブとはチケット代が無料のライブということです。フリーライブは東京の新宿の歌舞伎町の映画館の向かいの屋外の広場で催す予定です。ということは、いつもその辺りで過ごしている方々の平穏を騒音によって乱すことは暫定確実で、心苦しくはあります。平穏というものが他人と同じ形をしているとは限らないのです。さて誰にも頼まれていない上に他人の平穏を妨げてまで己の欲望のためにフリーライブを催そうという甘えた考えを持っているだけに留まらず、催すに際して機材費とか警備費とか何かと入用な訳でして、恥知らずとは知りながら、つまり恥知り状態で、クラウドファウンディングという方法で資金を募って予算をどうにかゲットしたいという一段上の甘えさえ持っているのが私です、佐々木です。まあ一応、欲望のためのクラウドファウンディングとは言えただ資金を募れるだけ募ろうというさもしい行いとも言い切れず、実際はリターンという名の下に様々の商品を返礼とするやり口ですので、割と普通の買い物に近い感じもあると言えるのですよ。見逃してください。ところで、恥知り状態を知覚しながら生きることは、“開き直る”という語で表すこともできるかも知れません。“開き直る”を恥とするなら、そうでない反対の生き方の方が真っ当ということでしょうか。では“開き直る”の反対とは何か。僕は知らない。知らないものを脳内で吟味しようという場合、それに名前をつけてみることで味がしてくる可能性もあります。“開き直る”の反対、うむ、“閉じ直らない”だろうか。閉じていて、直らない、“閉じ直らない”。しょっぱい響きだぜ。顧みれば自分の人生というものは“閉じ直らない”と“開き直る”の繰り返しでありまして、(閉)こだわってみる→辛くなり挫ける→(開)こだわりを捨てる→捨てた分だけ虚しくなる→(閉)もう一度こだわることで紛らわす→貫く精神力がなく生活に流されてゆく→(開)もう生きてるだけでなんでもいいじゃんという気持ちをポジティブと呼んでみる→おいおいなんだか馬鹿みたいではないか→(閉)一つの信念に徹しないとならん→いや飽きるし自己批判に耐えられない→(開)…以下同的…という有様で、エレベータに喩えて申しますと開閉ボタンを短いタームで交互に押し続けているため上にも下にも行けない状態でいるということになりますから、即ち好都合に言えば他人が上に昇ろうが下に降りようが俺はここにいる、ブレ続けることによってブレずに生きているのである、とも言えますし、キース・リチャーズさんの名言を引用して「ロックはあるがロールはどこに行ったんだ」式の考え方をするならば自分は留まるだけで全くロール出来ていない生き方をしているということになり、そうです、このため僕はロックンロールに殊更憧れるのはないか、と言う気がしてきました。じゃあ開閉しながら立ち止まらずロールしている、動的である、という状態を目指しているのか。動的、それは例えばダンスのような。えっ、止まってるのに転がる、そんな矛盾した状態はあり得ない、おかしいではないか、という人は正しい人です。でもなんつーか、矛盾してるんだけどなんかイイ感じっすよね、わっはっは、みたいな状態ってこの世にないと言い切れるのでしょうか。言い切れるかも知れません。僕にも何も分かりません。さあメシ食おう。みなさんにはお元気でいて欲しいものです。元気でないとフリーライブに来れないからです。 ──佐々木亮介 ◆ ◆ ◆ ■<a flood of circle Tour 2024-2025>▼2024年11月28日(木) 千葉LOOK11月29日(金) 千葉LOOK12月06日(金) 堺FANDANGO12月07日(土) 堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS▼2025年01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET02月09日(日) 京都磔磔02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH02月13日(木) 松山Double-u Studio02月15日(土) 高知X-pt.02月16日(日) 高松DIME02月18日(火) 静岡UMBER03月06日(木) 神戸太陽と虎03月08日(土) 鹿児島SR HALL03月09日(日) 大分club SPOT03月11日(火) 岐阜ants03月16日(日) 横浜F.A.D03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE04月05日(土) 長野J04月06日(日) 金沢vanvanV404月10日(木) 奈良NEVER LAND04月12日(土) 出雲APOLLO04月13日(日) 福山Cable05月09日(金) 仙台MACANA05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE05月15日(木) 八戸ROXX05月16日(金) 八戸ROXX05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION05月23日(金) 岡山PEPPERLAND05月25日(日) 福岡CB05月30日(金) 札幌cube garden05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO06月21日(土) 沖縄output 関連リンク◆a flood of circle オフィシャルサイト◆<Tour WILD BUNNY BLUES>特設ページ

The post 【連載コラム】a flood of circle『THE WILD BUNNY DIARIES』36本目=佐々木亮介、「止まってるのに転がる」 first appeared on BARKS.