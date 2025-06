Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥Ó¥ª¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤Ë¤Æ ¼è¤ê°·¤¤·èÄê¡ª24»þ´Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖReD(¥ì¥Ã¥É)¡×

MTGは、2025年7月24日(木)より全国のスーパースポーツゼビオ116店舗、ヴィクトリア20店舗にて、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定!

24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」

MTGは、2025年7月24日(木)より全国のスーパースポーツゼビオ116店舗、ヴィクトリア20店舗にて、24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」の取り扱いが決定しました。

【取り扱い概要】

■店頭取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア(男性用、女性用)、スリープウェア(男女兼用)

■取り扱い店舗

・全国のスーパースポーツゼビオ116店舗(2025年7月時点)

北海道・東北:27店舗

関東 :26店舗

中部 :19店舗

近畿 :13店舗

中国 :7店舗

四国 :4店舗

九州・沖縄 :20店舗

デザインディスプレイイメージ

・ヴィクトリア 関東20店舗(2025年7月時点)

デザインディスプレイイメージ

