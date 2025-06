TUBEが、デビュー40周年を記念したコラボレーションによるアルバム『TUBE×』(読み:チューブ・カケル)を8月6日(水)にリリースすることが決定。参加アーティストが追加発表されコラボの全容が明らかになった。 本作は、世代やジャンルを超えたアーティスト達との共作で完成した意欲作。TUBEのサウンドとそれぞれのゲストアーティストの個性が融合し、全曲が書き下ろしによる新録楽曲となっている。 参加アーティストには新たにTHE ALFEE、近藤真彦×織田哲郎、FRUITS ZIPPERらが発表され、既に発表されていた梅田サイファー×LITTLE(KICK THE CAN CREW)、GACKT、聖飢魔供DA PUMP、広瀬香美らとあわせ全8組となった。 今回新たに発表された楽曲にも注目だ。TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」は、夏休みを心待ちにする父と娘のやり取りをポップに描いた、ヤマモトショウ書き下ろしによるハッピーなサマーチューン。 TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎「ロクロクROCK」は、今年TUBE前田が還暦をむかえたことで、全員が60代となった近藤、織田、前田の3名が織りなすパワフルかつユーモラスなロックナンバー。 そして、TUBE × THE ALFEE「Once Upon a Time in Love」は、本作の中で唯一“冬”をテーマにした壮大な楽曲。50周年を迎えたTHE ALFEEのコーラスと演奏がTUBEと融合し、四季を超えたスケール感で描かれる愛の物語が聴きどころとなっている。 TUBE 40周年記念コラボレーション・アルバム『TUBE×』(読み:チューブ・カケル)2025年8月6日(水)発売全8曲収録予定 【収録楽曲(※曲順未定)】「AHH SUMMER DAY」TUBE × 梅田サイファー × LITTLE(KICK THE CAN CREW)「サヨナラのかわりに」TUBE × GACKT「No Shark No Surf - 夏地獄 -」TUBE × 聖飢魔供屮侫.潺蝓次Ε汽沺次Ε丱院璽轡腑鵝TUBE × FRUITS ZIPPER「真夏のじゅもん」TUBE × DA […]

The post TUBE、40周年コラボアルバム『TUBE×』追加コラボにFRUITS ZIPPER、近藤真彦×織田哲郎、THE ALFEE first appeared on BARKS.