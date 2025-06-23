²Æì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤®¤Î¤ï¤ó¡¢¡ÖALOHA¡ß¤Ï¤¤¤µ¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖHawaiian Festival 2025¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
²Æì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤®¤Î¤ï¤ó¤Ï¡¢²Æì¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤Î°ÜÌ±125¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤½£¤È²Æì¸©¤Î»ÐËåÄó·È40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢²Æì¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖALOHA¡ß¤Ï¤¤¤µ¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖHawaiian Festival 2025¡×¤ò7·î15Æü¤«¤é9·î24Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
º£¤«¤é125Ç¯Á°¡¢²Æì¸©Ì±¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ØÅÏ¤ê¡¢¤½¤Î¸å²Æì¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¿Í¡¹¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤²Æì¤È¥Ï¥ï¥¤¡£¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢²Æì¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¿©¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£²Æì¤È¥Ï¥ï¥¤¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î³«ºÅ¤ä¡¢²Æì¥Ï¥ï¥¤¶¨²ñ¼çºÅ¤Î²Æì¤È¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÖHAWAII OKINAWA Study Festa2025¡×¤Ç¤Ï¡¢²Æì¥Ï¥ï¥¤¶¨²ñ¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ï¥¤¤È²Æì¤ÎÊ¸²½¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£Ç¯125¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ê¡¼¤ó¤Á¤å¤Î¥Ï¥ï¥¤°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë³Ø¤Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ä¸À¸ì¤ÎÉü³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹ÖµÁ¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥é¤äÎ°µåÉñÍÙ¤Î±éÉñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤È²Æì¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ò¥Ï¥ï¥¤¤È²Æì¤ÎÎò»Ë ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡Ó¤Ç¤Ï¡¢²Æì¥Ï¥ï¥¤¶¨²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤È²Æì¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥í¥Ï¥µ¥¿¥Ç¡¼ ¥Õ¥é¡õ¥¦¥¯¥ì¥ì¥Ê¥¤¥È¡¦»°Àþ¥Ê¥¤¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ï¡¢¥Õ¥é¡õ¥¦¥¯¥ì¥ì¥Ê¥¤¥È¤ÈÅç±´»°ÀþÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¤ò³Ö½µ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥¢¥óÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÎÁÍý¤ä¿©Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡£¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ó¥°¥ê¥ë¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¤Î¥ì¥¢¥¹¥Æ¡¼¥¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿°ïÉÊ¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¹Ê¤ê¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ä¹È°ò¡õ¥Þ¥ó¥´¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥Þ¥é¥µ¥À¡×¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÎHAWAII OKINAWA Study Festa2025 ³µÍ×¡Ï
¼Â»ÜÆü¡§9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡§²Æì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤®¤Î¤ï¤ó ¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Û¡¼¥ë¡Ê2F¡Ë
»þ´Ö¡§2:00P.M.¡Á5:00P.M.
ÎÁ¶â¡§1000±ß
¡Î¡Ò¥Ï¥ï¥¤¤È²Æì¤ÎÎò»Ë ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡Ó³µÍ×¡Ï
´ü´Ö¡§7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¡Ê1F¡Ë
¡Î¥¢¥í¥Ï¥µ¥¿¥Ç¡¼ ¥Õ¥é¡õ¥¦¥¯¥ì¥ì¥Ê¥¤¥È¡¦»°Àþ¥Ê¥¤¥È ³µÍ×¡Ï
¾ì½ê¡§¥í¥Ó¡¼¡Ê¥Õ¥é¡õ¥¦¥¯¥ì¥ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¸¥Î¡¼¥ó¡Ê¥Õ¥é¡õ¥¦¥¯¥ì¥ì¡¢»°Àþ¥Ê¥¤¥È¡Ë
»þ´Ö¡§5:15P.M.¡Á¥Õ¥é¡õ¥¦¥¯¥ì¥ì ¡Ê¥í¥Ó¡¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡1Éô6:30P.M.¡Á7:00P.M.¡¿2Éô8:00P.M.¡Á8:30P.M. ³Æ²ó30Ê¬¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¸¥Î¡¼¥ó¡Ë
¡Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ö¥Ã¥Õ¥§ ³µÍ×¡Ï
³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¸¥Î¡¼¥ó¡Ê1F¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥é¥ó¥Á 1Ì¾ ¤ª¤È¤Ê Ê¿Æü 3900±ß ÅÚ¡¦µÙÆü 4500±ß
¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼ 1Ì¾ ¤ª¤È¤Ê Ê¿Æü 5500±ß ÅÚ¡¦µÙÆü 6000±ß
²Æì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤®¤Î¤ï¤ó¡áhttps://www.seibuprince.com/ja/okinawa-prince-hotel-ocean-view-ginowan