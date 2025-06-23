¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Û¸ÅÀÍ¥ºî¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¥È¥Ã¥×¡¡¡Öº£Ç¯¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡JKA¤Ï23Æü¡¢¡ÖÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡Ê8·î12Æü¡Á17Æü¡¢È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ºÇ½ªÅêÉ¼·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¤Ç1Ëü8414É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼ó°Ì¡£ÁíÅêÉ¼¿ô¤Ï34Ëü1591É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¸ÅÀÍ¥ºî¤ÎÏÃ
¡¡1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¶¥ÎØ¤Î³«ºÅÃæ¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤Ê¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤ÆµÓÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÈ¡´ÛG3¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤â¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡¦¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê1Ëü8414É¼¡Ë
2°Ì¡¦¿¿¿ù¡¡¾¢¡Ê1Ëü7503É¼¡Ë
3°Ì¡¦¿·»³¶ÁÊ¿¡Ê1Ëü7213É¼¡Ë
4°Ì¡¦·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê1Ëü5985É¼¡Ë
5°Ì¡¦ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê1Ëü5304É¼¡Ë
6°Ì¡¦¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê1Ëü3581É¼¡Ë
7°Ì¡¦¿¼Ã«ÃÎ¹¡Ê1Ëü1723É¼¡Ë
8°Ì¡¦À¶¿åÍµÍ§¡Ê1Ëü1488É¼¡Ë
9°Ì¡¦¾¾±ºÍª»Î¡Ê1Ëü982É¼¡Ë
10°Ì¡¦ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê1Ëü279É¼¡Ë
11°Ì¡¦Ê¿¸¶¹¯Â¿¡Ê7785É¼¡á°úÂà¡Ë
12°Ì¡¦º´Æ£¿µÂÀÏº¡Ê7580É¼¡Ë
13°Ì¡¦ÃæÌî¿µ»ì¡Ê6273É¼¡Ë
14°Ì¡¦´äËÜ½Ó²ð¡Ê6002É¼¡Ë
15°Ì¡¦»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê5481É¼¡Ë
16°Ì¡¦µÈÅÄÂóÌð¡Ê4964É¼¡Ë
17°Ì¡¦Àõ°æ¹¯ÂÀ¡Ê4107É¼¡Ë
18°Ì¡¦Áë¾ìÀé²ÃÍê¡Ê3819É¼¡Ë
19°Ì¡¦ËÌÄÅÎ±Íã¡Ê3718É¼¡Ë
20°Ì¡¦»³¸ý·ýÌð¡Ê3394É¼¡Ë
21°Ì¡¦¼èÄ»Íº¸ã
22°Ì¡¦»³ºê¸¿Í
23°Ì¡¦²Å±ÊÂÙÅÍ
24°Ì¡¦¼éÂôÂÀ»Ö
25°Ì¡¦¾¾°æ¹¨Í¤
26°Ì¡¦»³ÅÄÍÇÊ¿
27°Ì¡¦Æ£°æÐÒ¸ã
28°Ì¡¦ºä°æ¡¡ÍÎ
29°Ì¡¦°ËÆ£ñ¥ÇÏ
30°Ì¡¦åöåòÞ«æÆ