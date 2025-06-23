¸µAV½÷Í¥¤È¤ÎÌ©²ñÊóÆ»¤ÇÃ¦Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂ³¤¡ÄÆ±·ÏÎó¤Î»öÌ³½ê¤È¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë
²Î¼ê¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖBLACK MADE¡×¤È¤Î·ÀÌó¥È¥é¥Ö¥ë¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAV½÷Í¥¤ÈÌ©²ñ¡Ä¸µTHE BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»öÌ³½ê¤ËÈ¿È¯
¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖºòÇ¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÅöÆü¡¢ÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢»ö¶ÈÂÎ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤Î¾ò·ï¤â¤Ê¤¯·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤ëÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬1¡Á2¥«·î¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤Ë²ñ¼Ò¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤±¤È¡£¤·¤«¤â»ä¤¬Æ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÇÛ¿®²ñ¼Ò¤«¤é¼õ¤±¤¿Åê»ñ¶â¤ä¡¢²ñ¼Ò¤¬»»Äê¤·¤¿Â»³²¶â¤òÊ§¤¨¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï·ÀÌó½ñ¤Ë¤¢¤ë¤¢¤ì¤³¤ì¤Î¾ò¹à¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·ÀÌó¸å¤Ë¤½¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ô½½²¯¥¦¥©¥ó¡Ê¿ô²¯±ß¡Ë¤ò¾¡¼ê¤Ë»»Äê¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤È¡© ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢·ÀÌóÄÌ¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¥«·î¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬·ÀÌó°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBLACK MADE¡×¤òÀßÎ©¡£BLACK MADE¤Ï¡¢²Î¼ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡¢SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¡¢VIVIZ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëBig Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤À¡£¤½¤·¤ÆBig Planet Made¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢p_Arc¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Á¥ã¡¦¥¬¥¦¥©¥ó²ñÄ¹¤È¡¢²Î¼ê·óºî¶Ê²È¤ÎMC¥â¥ó¤¬¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖOne Hundred¡×¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢¡ÖOne Hundred¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×THE BOYZ¡Ê¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥å¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¤Î¸µAV½÷Í¥¤È¤ÎÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤ë»äÀ¸³è¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÍýÍ³¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£
¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Á¥å¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÃ¦Âà¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤âBLACK MADE¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òË½Ïª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊªµÄ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥è¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯10·î¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BEAST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØSHOCK¡Ù¡ØSPECIAL¡Ù¡ØBeautiful¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2017Ç¯1·î¤Ë¡ÖHIGHLIGHT¡×¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¡£2019Ç¯¤ËÉÔË¡Åð»£¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò¶¦Í¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£Ä¾¸å¤Î4·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2021Ç¯2·î¤Ë½üÂâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯10·î¤ËÆÈÎ©¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBLACK MADE¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLONER¡Ù¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¡¢²Î¼ê¥Ò¥ç¥Ê¤È·ëº§¤·¤¿¡£