¡Ú ²ÃÆ£°½»Ò ¡Û¡¡²Æ¤ÎÄêÈÖ¡¢Çß¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤ËÄ©Àï¡¡¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤â¤è¤¯Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¬¥Ö¥¬¥Ö°û¤ó¤Ç¤¿¤Ê¡×¡¡»×¤¤½Ð¤òºÆ¸½
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çß¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²ÃÆ£°½»Ò ¡Û¡¡²Æ¤ÎÄêÈÖ¡¢Çß¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤ËÄ©Àï¡¡¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤â¤è¤¯Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¬¥Ö¥¬¥Ö°û¤ó¤Ç¤¿¤Ê¡×¡¡»×¤¤½Ð¤òºÆ¸½
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇß¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤á¤ÎÀÄÇß¤ÈÉ¹º½Åü¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀäÂÐ°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÇß¥¸¥å¡¼¥¹¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤â¤è¤¯Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¬¥Ö¥¬¥Ö°û¤ó¤Ç¤¿¤Ê¾Ð¡×¤È³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÏÄÒ¤±¤Æ5ÆüÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡¡É¹º½Åü¤âÍÏ¤±¤ÆÇß¤Î¿§¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¿Ý¤âÆþ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥Ñ¥êÈþÌ£¤·¤¤Çß¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡¡¡Ê2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÇß¤Ç¤¹¤¬¼êÁ°¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ëÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡×¤Èºî¤ë¹©Äø¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö#ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¡¼¤ì¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ä¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÇß¥·¥í¥Ã¥×°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¼¤Ã¡×¡Ö²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö°½»Ò¤µ¤ó²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö°û¤à¤ÈÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£°½»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2023Ç¯12·î29Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ,
Êè,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢