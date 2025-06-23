¡Ö¼ÙËâ¡¢¤É¤±¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¡©¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î³¥»®¶á¤¯¤Ç¡Ä¡¡ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¸Ô´Ö¤ò½³¤ê¥¿¥Ð¥³¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤¿55ºÐ¤òÂáÊá
¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¸Ô´Ö¤ò½³¤ë¤Ê¤É¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç£µ£µºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É±Ï©»Ô¤Î£µ£µºÐ¤Î·ÙÈ÷°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï£¶·î£·Æü¤Î¸á¸å¡¢É±Ï©»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£´¡Ë¤Î¸Ô´Ö¤òÉ¨½³¤ê¤·¡¢²Ð¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³¤òËË¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢º¸ËË¤Ë²ÃÎÅ£´½µ´Ö¤Î¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤¬ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤é¤Ë¡Ö¼ÙËâ¡¢¤É¤±¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥±¥ó¥«Çä¤Ã¤È¤ó¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¸Ô´Ö¤òÉ¨½³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï¡ÖÉ¨½³¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ²±¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£