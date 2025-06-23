¥â¥È¥í¡¼¥é¤¬¿·AI¥¹¥Þ¥Û¡¡7·î4ÆüÈ¯Çä¡¢8Ëü±ß¼å
¡¡ÊÆÄÌ¿®µ¡´ï¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ï23Æü¡¢¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ömotorola¡¡edge¡¡60¡¡pro¡×¤ò7·î4Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆ°¤¤ò¤Ö¤ì¤º¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤ÇÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤âÁ´°÷¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÊäÀµ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï7Ëü9800±ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç°·¤¦¤Û¤«¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÂç¼ê¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬7·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÌ¸¶½¨Ê¸¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÄÌ¤·¤ÆAI¤ò¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á°Ç¯Èæ2ÇÜ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£