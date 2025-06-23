¡Ö¥¢¥À¥Þ¥¹¥Þ¥¥Ê¡×¥·¥êー¥º¤Ç¡ÖAM-T01EX ¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹ ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥È¡×¤¬Î©ÂÎ²½¡£7·î¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚAM-T01EX ¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹ ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥È¡Û 7·î Í½Ìó³«»ÏÍ½Äê
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡×¤è¤ê¡ÖAM-T01EX ¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹ ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥È¡×¤ò7·î¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹ ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥È¡×¤òÎ©ÂÎk¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥á¥«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ò¸ò¤¨¡¢¹ç¶â¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥À¥Þ¥¹¥Þ¥¥Ê¡×¥·¥êー¥º¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¡¢¥Àー¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ADAMAS MACHINA SERIES- T-SPARK ¸ø¼° (@tspark_official) June 23, 2025
NEXT NEW TRANSFORMERS
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
AM-T01EX ¥í¥Ç¥£¥Þ¥¹ ¥í¥¹¥È¥é¥¤¥È
2025Ç¯7·îÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬#¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー#TRANSFORMERS#¥¢¥À¥Þ¥¹¥Þ¥¥Ê#ADAMASMACHINA pic.twitter.com/2YzSW0vVrq
(C) TOMY