½©¸µ¹¯¡Ö¡È²Ä°¦¤¤¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡SKE48ÃæÌî°¦Íý1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¸ø³«
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤ÎÃæÌî°¦Íý¤¬7·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¼Ì¿¿½¸ ¡Ø²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù(3,300±ß A4/128¥Ú¡¼¥¸ KADOKAWA)¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤¬23Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SKE48¡¦ÃæÌî°¦Íý 1st¼Ì¿¿½¸ ¡Ø²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ÙÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¡(C)KADOKAWA (C)Zest, Inc. PHOTO/ÅÄÃæÃÒµ×
¡ûSKE48¡¦ÃæÌî°¦Íý¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Ð¥ê¤Ç»£±Æ
Æ±ºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢ÃæÌî¤¬½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥ê¡£¥¯¥¿¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¹¤°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëµðÂç¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä¥×¡¼¥ëÉÕ¤¤Î¥ô¥£¥é¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ê¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î³°´Ñ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤â»£±Æ¡£¥¹¥³¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤Û¤É¤Î±«´ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»£±Æ»þ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ²¤ì¤ÆÆî¹ñ¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¬º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
½©¸µ¹¯»á¤Ë¤è¤ëÂÓ¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæÌî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û½©¸µ¹¯»á ÂÓ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÌî°¦Íý¤¬¡¢¡È²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Âç¾æÉ×¡£·¯¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÃæÌî°¦Íý¥³¥á¥ó¥È
ÀÎ¤«¤é48¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤¬½ñ¤¯ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à¤Î¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²áµî¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿ô¡¹¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿! ¤Þ¤¿¡¢ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤È¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉôÊ¬¤âÁá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃæ¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÃæÌî°¦Íý¤Ï2001Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡¢SKE48¤Î¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£2019Ç¯¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×»ÏÆ°¡£2024Ç¯¡¢SKE48 32nd ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Æ½é¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£»¨»ï¡Øbis¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°·Ð¸³¤¢¤ê¡£
SKE48¡¦ÃæÌî°¦Íý 1st¼Ì¿¿½¸ ¡Ø²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ÙÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¡(C)KADOKAWA (C)Zest, Inc. PHOTO/ÅÄÃæÃÒµ×
¡ûSKE48¡¦ÃæÌî°¦Íý¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Ð¥ê¤Ç»£±Æ
½©¸µ¹¯»á¤Ë¤è¤ëÂÓ¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæÌî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û½©¸µ¹¯»á ÂÓ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÌî°¦Íý¤¬¡¢¡È²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Âç¾æÉ×¡£·¯¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÃæÌî°¦Íý¥³¥á¥ó¥È
ÀÎ¤«¤é48¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤¬½ñ¤¯ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à¤Î¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²áµî¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿ô¡¹¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿! ¤Þ¤¿¡¢ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤È¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉôÊ¬¤âÁá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃæ¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÃæÌî°¦Íý¤Ï2001Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡¢SKE48¤Î¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£2019Ç¯¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×»ÏÆ°¡£2024Ç¯¡¢SKE48 32nd ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Æ½é¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£»¨»ï¡Øbis¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°·Ð¸³¤¢¤ê¡£