¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï6³ä¡¢²ÝÂê¤Ï? - ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´ºº
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï6·î19Æü¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯4·î17Æü¡Á4·î21Æü¡¢35¡Á50Âå¤ÎÎ¾¿Æ(¿ÆÀ¤Âå)¤È¾®³Ø5Ç¯À¸¡Á¹â¹»À¸(»ÒÀ¤Âå)¤Î²ÈÂ²102Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î²á¤´¤·ÊýÄ´ºº
¡û¼«Âð¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤äÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê
¼«Âð¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î60.9%¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ø½¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯49.3%¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤À¤ÈÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤â27.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤Ç³Ø½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼«Âð¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤¬ÊÙ¶¯¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«?
¤ª»ÒÍÍ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡û»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ø½¬¥Ä¡¼¥ë
¼¡¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëºÝ»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ø½¬Æ»¶ñ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤¬78.4%¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤¬70.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸½ºß¤â»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤ª»ÒÍÍ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
¡û¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¤Ç"¸«¤¨¤Å¤é¤½¤¦"¤È´¶¤¸¤ë¿Æ¤¬3³ä
¼¡¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¸«¤¨¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¤È¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È34.3%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤ª»ÒÍÍ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¸«¤¨¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¡û¿Æ¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¾ì½ê
»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿ÆÀ¤Âå¤Ë¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Âð¤Î¤É¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢49.1%¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾ì½ê¤¬¹¤¤¤«¤é¡×¤¬47.3%¡¢¡ÖWi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¤¬31.0%¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤¬29.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾ÈÌÀ´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â20.9%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤Ï²÷Å¬¤Êºî¶È¶õ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Âð¤Î¤É¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«?
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡û¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë
¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·4³ä¶á¤¯¤¬¡ÖÆÞ¤ê¤ÎÆü¡×¤ä¡ÖÍ¼Êý°Ê¹ß¤Îºî¶È»þ¡×¤ËÉô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÎºßÂð¥ï¡¼¥¯Ãæ¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Éô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤ËÌÀ¤ë¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î²á¤´¤·ÊýÄ´ºº
¡û¼«Âð¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤äÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê
¼«Âð¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î60.9%¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ø½¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯49.3%¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤À¤ÈÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤â27.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤Ç³Ø½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤ª»ÒÍÍ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡û»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ø½¬¥Ä¡¼¥ë
¼¡¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëºÝ»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ø½¬Æ»¶ñ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤¬78.4%¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤¬70.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸½ºß¤â»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤ª»ÒÍÍ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
¡û¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¤Ç"¸«¤¨¤Å¤é¤½¤¦"¤È´¶¤¸¤ë¿Æ¤¬3³ä
¼¡¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¸«¤¨¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¤È¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È34.3%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤ª»ÒÍÍ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤â¤·¤¯¤ÏÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¸«¤¨¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¡û¿Æ¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¾ì½ê
»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿ÆÀ¤Âå¤Ë¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Âð¤Î¤É¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢49.1%¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾ì½ê¤¬¹¤¤¤«¤é¡×¤¬47.3%¡¢¡ÖWi-Fi¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¤¬31.0%¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤¬29.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾ÈÌÀ´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â20.9%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÈÌÀ¤Ï²÷Å¬¤Êºî¶È¶õ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Âð¤Î¤É¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«?
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡û¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë
¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·4³ä¶á¤¯¤¬¡ÖÆÞ¤ê¤ÎÆü¡×¤ä¡ÖÍ¼Êý°Ê¹ß¤Îºî¶È»þ¡×¤ËÉô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÎºßÂð¥ï¡¼¥¯Ãæ¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Éô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤ËÌÀ¤ë¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?