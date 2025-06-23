¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¾Ð¤¤¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ëÌÔ¼Ô¤Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¶ð¾ì¹§¡¢½©»³´²µ®¤¬¿·²ÃÆþ¡ª ·è¾¡Ä¾¸å¤Ë¤ÏABEMA¤Ë¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯MC¤ÎÆÃÈÖ¤â¡ª
Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¡¦¥Ô¥ó·Ý¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¡ª¾Ð¤¤¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»¡ÖÂè46²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î·è¾¡¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï6·î29Æü(Æü)¸á¸å2»þ30Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
6·î17Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½à·è¾¡¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢12ÁÈ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬·è¾¡¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Èà¤é¤Î¥Í¥¿¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë7¿Í¤Î¿³ºº°÷¤¬·èÄê¡ª
ºòÇ¯¤â¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æー¥¹¥±¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦´äºê¤¦Âç ¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤¢¤é¤¿¤Ë¡¢ ¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2020¡×²¦¼Ô¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢ ¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2019²¦¼Ô¡×¤Î¥ß¥ë¥¯¥Üー¥¤¡¦¶ð¾ì¹§¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2018¡×²¦¼Ô¤Î¥Ï¥Ê¥³¡¦½©»³´²µ®¤¬»²Àï¤¹¤ë¡ª
¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯°ÊÆâ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë7¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ·è¾¡Ä¾¸å¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×Í¥¾¡¼ÔÆÃÈÖ¤ÎMC¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë·èÄê¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢ËèÇ¯¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÖÂè46²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô
¢§6·î29Æü(Æü)¡ÖÂè46²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×·è¾¡Ä¾¸å¡ª
¡ÖÂè46²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×Í¥¾¡¼ÔÆÃÈÖ¡¡ÇÛ¿®·èÄê¡ª¡ª
¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬¿·²¦¼Ô¤ÎÌîË¾¤òÊ¹¤¤Þ¤¯¤êSP¡×
MC¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯
½Ð±é¡§¿·²¦¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æー¥¸½Ð¾ì¤Î2ÁÈ
ÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Bm9R9CFn3wfC3q
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡ÖÂè46²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡× ¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷/ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¡Ë
6·î29Æü(Æü)¸á¸å2»þ30Ê¬～5»þ30Ê¬
MC¡§»³Î¤Î¼ÂÀ(Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º)¡¢ËÜÅÄË¾·ë