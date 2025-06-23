¥¢¥ë¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª ´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡È·Ú¼«Æ°¼ÖºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¡É¤ÎÇ³Èñ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×!?
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¤Î¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯6·î23Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ò°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ò°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¤Î¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯6·î23Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ò°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿··¿¥¢¥ë¥È¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¡Ê²èÁü¡§¥¹¥º¥¡Ë
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢ÂÊ±ß·Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î·Á¾õÊÑ¹¹¤ä¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ìÁØ¤Î½¼¼Â´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶õÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤â¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç³ÈñÀÇ½¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Ú¼«Æ°¼Ö¥¯¥é¥¹¤ÇNo.1¤È¤Ê¤ë28.2km/L¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ò¼Â¸½¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ë¡Ö¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥Ô¥ó¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢2¥È¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Õ¥©¥®¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÄÉ²Ã¡£2¥È¡¼¥ó¤Î¥ë¡¼¥Õ¿§¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç12ÄÌ¤ê¤Î¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤ä¡Ö¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®¹æ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÈ¯¿Ê¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡ÖÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿··¿¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Ï¡¢7·î22Æü¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
³ùÁÒ,
¿À»ö,
²£ÉÍ,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾²ÃÈË¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°