TUBE¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¾ÜºÙ·èÄê¡ªGACKT¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¶áÆ£¿¿É§¤éÁ´8ÁÈ»²²Ã

■TUBE、40周年記念コラボアルバム『TUBE×』を8月6日にリリース!

TUBEが、デビュー40周年を記念したコラボレーションによるアルバム『TUBE×』(読み:チューブ・カケル)を8月6日にリリースすることが決定した。

本作は、世代やジャンルを超えた全8組のアーティストとの共作で完成した意欲作。TUBEのサウンドとそれぞれのゲストアーティストの個性が融合し、全曲が書き下ろしによる新録楽曲という豪華な内容となっている。

参加アーティストには、THE ALFEE、梅田サイファー×LITTLE(KICK THE CAN CREW)、GACKT、近藤真彦×織田哲郎、聖飢魔II、DA PUMP、広瀬香美、FRUITS ZIPPERといった、世代もジャンルも異なる多彩な面々が名を連ねている。

今回あらたに発表された楽曲にも注目だ。

TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」は、夏休みを心待ちにする父と娘のやり取りをポップに描いた、ヤマモトショウ書き下ろしによるハッピーなサマーチューン。

TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎「ロクロクROCK」は、2025年にTUBE前田が還暦を迎えたことで、全員が60代となった近藤、織田、前田の3人が織りなすパワフルかつユーモラスなロックナンバー。

そして、TUBE × THE ALFEE「Once Upon a Time in Love」は、本作の中で唯一“冬”をテーマにした壮大な楽曲。50周年を迎えたTHE ALFEEのコーラスと演奏がTUBEと融合し、四季を超えたスケール感で愛の物語を描いている。

メイン写真:織田哲郎、前田亘輝、近藤真彦

リリース情報

2025.08.06 ON SALE

ALBUM『TUBE×』

<収録曲/コラボアーティスト>

「AHH SUMMER DAY」TUBE × 梅田サイファー × LITTLE(KICK THE CAN CREW)

「サヨナラのかわりに」TUBE × GACKT

「No Shark No Surf-夏地獄-」TUBE × 聖飢魔II

「ファミリー・サマー・バケーション」TUBE × FRUITS ZIPPER

「真夏のじゅもん」TUBE × DA PUMP

「ロクロクROCK」TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎

「ロマンス・イン・ザ・サン」TUBE × 広瀬香美

「Once Upon a Time in Love」TUBE × THE ALFEE

TUBE OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tube/