THE YELLOW MONKEY¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Ù¥»¥ë¥Õ¥¢¥ó¥³ー¥ë¤È¤·¤Æ4¸ø±éÄÉ²Ã³«ºÅ
¡¡THE YELLOW MONKEY¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØTHE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 ～Sparkle¤ÎÏÇÀ±X～¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò7·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§THE YELLOW MONKEY¡ØSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Ù¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È Vol.5¡§¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ç¼ÂÄ¾¤À¤Ã¤¿――4¿Í¤Î¡Èº£¡É¤Î»Ñ¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿30¸ø±é¤«¤é5¸ø±é¤òÄÉ²Ã¤·¡¢6·î13Æü¤ÎK¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤Þ¤Ç¤ò´°Áö¡£ºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¡ÊVo/Gt¡Ë¤«¤é¤Î¡Ö¤Þ¤À¥Ä¥¢ー½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¥»¥ë¥Õ¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¡É¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖCAT CITY¡×¤Î²Î»ì¤«¤é¡ØSparkle¤ÎÏÇÀ±X -¥Í¿½-¡Ù¡Ê¤Í¤â¤¦¤¹¡Ë¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¸ø±é¤«¤é¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âçºå¸ø±é¤ÈÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î60Ê¬¥é¥¤¥Ö¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤ËÁ´¥Ä¥¢ー39ËÜÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢9·î3Æü¤ËÅìµþ La La arena TOKYO BAY¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡¢ÀéÍÕ¸ø±é¤Ï±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ª¤è¤ÓFanStream¤Ç¤Î¥¢¥×¥êÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢7·î9Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØCAT CITY¡Ù¤Î½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤äBELIEVER.È×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Åö¥Ä¥¢ー¤ÎBLOCK.1¡¢2¡¢3¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Æ¥¤¥¯¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë