¿·µ¬ÀßÄê¥Õ¥¡¥ó¥É°ìÍ÷¡¡6·îÂè3½µ¡Ê6·î16Æü～6·î20Æü¡Ë
¡¡6·îÂè3½µ¡Ê6·î16Æü～6·î20Æü¡Ë¤Ë¿·µ¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
±¿ÍÑ³«»ÏÆü
¡»6·î16Æü
¥é¥Ã¥×¸þ¤±£²»ñ»º¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ÉⅠ¡ÊÊÆ¹ñ³ô¼°¡¦À¤³¦ºÄ·ô¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡§»°É©£Õ£Æ£Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¥é¥Ã¥×¸þ¤±£²»ñ»º¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ÉⅡ¡ÊÊÆ¹ñ³ô¼°¡¦À¤³¦ºÄ·ô¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡§»°É©£Õ£Æ£Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¥é¥Ã¥×¸þ¤±£²»ñ»º¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ÉⅢ¡ÊÊÆ¹ñ³ô¼°¡¦À¤³¦ºÄ·ô¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡§»°É©£Õ£Æ£Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¥é¥Ã¥×¸þ¤±£²»ñ»º¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ÉⅣ¡ÊÊÆ¹ñ³ô¼°¡¦À¤³¦ºÄ·ô¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡§»°É©£Õ£Æ£Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡»6·î18Æü
¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÊÝ¼é·¿¡ËÇ¯£³¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿
±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡§ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÀÑ¶Ë·¿¡ËÇ¯£³¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿
±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡§ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¤Î¤à¥é¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÀÑ¶Ë·¿¡ËÇ¯£¶¡óÌÜÉ¸Ê¬ÇÛ¶â¼õ¼è·¿
±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡§ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹