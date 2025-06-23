80ÂåÉ×ÉØ¡¢¼«ºî½Æ¤Ç¿´Ãæ¤«¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Âç°ë¡¢¼Ö¤Ë°äÂÎ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·ÙÂç°ë½ð¤Ï23Æü¡¢Âç°ëÄ®¤ÎÏ©¾å¤ËÃó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼ÖÆâ¤ÇÄ®Æâ¤Ë½»¤à80ÂåÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬15Æü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÖÃæ¤«¤é¼«ºî¤Î½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢2¿Í¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï½ÆÁÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ð¤ÏÉ×¤¬ºÊ¤ò·â¤Á¡¢¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦Èø¾å¹¶¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤ÈºÊÀµ»Ò¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¡£½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¶âÂ°À½¤Î¥Ñ¥¤¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ÎÈø¾å¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤Ï½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£