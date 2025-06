TUBEが、デビュー40周年を記念したコラボレーションアルバム『TUBE×』を8月6日にリリースすることが決定した。同作は、世代やジャンルの垣根を超えて集結した全8組のアーティストとのコラボレーションで構成される意欲作。全曲書き下ろし・新録で制作され、TUBEのサウンドとゲスト陣の個性が融合した内容となっている。参加アーティストには、THE ALFEE、梅田サイファー×LITTLE(KICK THE CAN CREW)、GACKT、近藤真彦×織田哲郎、聖飢魔II、DA PUMP、広瀬香美、FRUITS ZIPPERが名を連ねる。

新たに発表された楽曲にも注目が集まる。FRUITS ZIPPERとの「ファミリー・サマー・バケーション」は、父と娘のやり取りをポップに描いた夏らしい1曲で、ヤマモトショウが作詞作曲を手がけた。また、前田亘輝、近藤真彦、織田哲郎という全員が60代となる3人による「ロクロクROCK」は、パワフルかつユーモラスなロックナンバーに仕上がった。そしてTHE ALFEEとの「Once Upon a Time in Love」は、唯一“冬”をテーマに据えた壮大な楽曲で、50周年を迎えたTHE ALFEEとの共演によるスケール感も聴きどころとなる。さらに、全国ツアー『TUBE LIVE AROUND 2025-2026』の開催も決定。7月6日の神奈川・厚木市文化会館を皮切りに、12月までに全国20ヶ所を巡る。また、毎年恒例となっている夏のスタジアムライブ『TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025』も8月23日に神奈川・横浜スタジアムで開催される。【収録曲一覧】(曲順未定)・AHH SUMMER DAY/TUBE × 梅田サイファー × LITTLE(KICK THE CAN CREW)・サヨナラのかわりに/TUBE × GACKT・No Shark No Surf - 夏地獄 -/TUBE × 聖飢魔II・ファミリー・サマー・バケーション/TUBE × FRUITS ZIPPER・真夏のじゅもん/TUBE × DA PUMP・ロクロクROCK/TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎・ロマンス・イン・ザ・サン/TUBE × 広瀬香美・Once Upon a Time in Love/TUBE × THE ALFEE