ÄÌ¾ï¹ñ²ñÊÄ²ñ¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±Æ°¤ËÜ³Ê²½¡¡»³·Á¸©Áªµó¶èÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬22ÆüÊÄ²ñ¤·¡¢7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·Á¸©Áªµó¶è¤Ë½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Î½µËö¤ÎÆ°¤¤È¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¸½¿¦¡¦Ë§²ìÆ»Ìé¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤ÎÂçÆâÍý²Ã¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¡¢¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î»°°æ»û½¤¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Îº´Æ£Í§¾¼¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ë§²ì¤µ¤ó¤Ï22Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ½ªÈ×¤ËÌîÅÞ¤¬¶¦Æ±¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤¬»²µÄ±¡¤ÇÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¼Ô¤¬¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÎË§²ì¤µ¤ó¤ÎÉ¬¾¡¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§²ìÆ»Ìé»á¡ÊÌµ¡¦¸½¡Ë¡Ê¤¤¤Þ°ìÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»²µÄ±¡¤¬ÄÙ¤·¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×
ÂçÆâ¤µ¤ó¤Ï22Æü¡¢µîÇ¯7·î¤Î¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼òÅÄ»ÔÂçÂôÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÆâÍý²Ã»á¡Ê¼«¡¦¿·¡Ë¡Ö»ä¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¹ñÀ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¤Î¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢21Æü¤Ï»³·Á»ÔÆâ¤Ç±óÆ£ÍøÌÀ½°±¡µÄ°÷¤é¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÆâÍý²Ã»á¡Ê¼«¡¦¿·¡Ë¡Ê¤¤¤Þ°ìÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆ¤ÏÉ¬¤º²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹â¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤ÏÊª²Á¤Î¾å¾º¤ò¾å²ó¤ë½êÆÀ¤äÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×
»°°æ»û¤µ¤ó¤Ï½µËö¤Î2Æü´Ö¡¢¾±ÆâÃÏÊý¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò½Å¤Í¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æ»û½¤»á¡Ê¶¦¡¦¿·¡Ë¡Ê¤¤¤Þ°ìÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¡Ö¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤òÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤ò¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£²¿¤Ç¤â¸ºÀÇ¡¢Ã¯¤Ç¤â¸ºÀÇ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò°ìÈÖºÇ½é¤ËÊª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¾±Æâ¤ÈÃÖ»ò¤òË¬¤ì¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤ä»ÔÌ±¤È¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Í§¾¼»á¡Ê»²¡¦¿·¡Ë¡Ê¤¤¤Þ°ìÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¡ÖÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£¥³¥áÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÍÊÌÊä½þ¤Ê¤É¤Î¼ê¸ü¤¤Êä½þ¤ò¡×
»²±¡Áª¤Ï¡¢7·î3Æü¸ø¼¨¡¢20ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£