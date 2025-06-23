J¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï3Ì¾¤¬Áª½Ð¡ª¡Ä´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾¤òÈ¯É½
¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKFA¡Ë¤Ï23Æü¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025¤ËÎ×¤àÆ±¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬ÄÌ»»10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëE-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï7·î7Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÃË»Ò¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Î4¥«¹ñ¤¬»²Àï¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢8Æü¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢12Æü¤ËÃæ¹ñ¡¢15Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡È¥¢¥¸¥¢¤Î¸×¡É¤³¤È´Ú¹ñ¤Ï¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏK¥ê¡¼¥°¡Ê¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡ËÃæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é¤â¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡¢¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¡Ê¤È¤â¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤Î3Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Âç²ñ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯³°¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤é²¤½£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï7Æü¤ËÃæ¹ñ¡¢11Æü¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢15Æü¤ËÆüËÜ¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
¥¥à¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡Ê¿ÎÀî¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë
¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥°¥ó¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡Ê±¶»³HD¡Ë
¢§DF
¥¥à¡¦¥à¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¡ÊFC¥½¥¦¥ë¡Ë
¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¿ÆüËÜ¡Ë
¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¡Ê¸÷½£FC¡Ë
¥½¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡Ê±¶»³HD¡Ë
¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Æ¥¯¡Ê±¶»³HD¡Ë
¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ó¥¦¥¯¡Ê±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ë
¥¤¡¦¥Æ¥½¥¯¡Ê±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ë
¢§MF
¥¥à¡¦¥¸¥ó¥®¥å¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥×¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ì¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥¹¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¿ÆüËÜ¡Ë
¥½¡¦¥ß¥Ì¡Ê¹¾¸¶FC¡Ë
¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡ÊFC¥½¥¦¥ë¡Ë
¥¤¡¦¥É¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê¶âÀô¾°Éð¡Ë
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê¶âÀô¾°Éð¡Ë
¢§FW
¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¿ÆüËÜ¡Ë
¥¤¡¦¥Û¥¸¥§¡Ê±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ë
¡¡º£²ó¤¬ÄÌ»»10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëE-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï7·î7Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÃË»Ò¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Î4¥«¹ñ¤¬»²Àï¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢8Æü¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢12Æü¤ËÃæ¹ñ¡¢15Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï7Æü¤ËÃæ¹ñ¡¢11Æü¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢15Æü¤ËÆüËÜ¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
¥¥à¡¦¥É¥ó¥Û¥ó¡Ê¿ÎÀî¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë
¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥°¥ó¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡Ê±¶»³HD¡Ë
¢§DF
¥¥à¡¦¥à¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¡ÊFC¥½¥¦¥ë¡Ë
¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¿ÆüËÜ¡Ë
¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¡Ê¸÷½£FC¡Ë
¥½¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡Ê±¶»³HD¡Ë
¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Æ¥¯¡Ê±¶»³HD¡Ë
¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ó¥¦¥¯¡Ê±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ë
¥¤¡¦¥Æ¥½¥¯¡Ê±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ë
¢§MF
¥¥à¡¦¥¸¥ó¥®¥å¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥×¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ì¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë
¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥¹¡ÊÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¡Ë
¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¿ÆüËÜ¡Ë
¥½¡¦¥ß¥Ì¡Ê¹¾¸¶FC¡Ë
¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡ÊFC¥½¥¦¥ë¡Ë
¥¤¡¦¥É¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê¶âÀô¾°Éð¡Ë
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê¶âÀô¾°Éð¡Ë
¢§FW
¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¿ÆüËÜ¡Ë
¥¤¡¦¥Û¥¸¥§¡Ê±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¡Ë