Å·Æ¸»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÈ÷ÃßÊÆÈÎÇä¡¡³«Å¹Á°¤«¤éÇã¤¤Êª¤¬Îó¡¡1Æü¤Ç´°Çä
¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÇä¤êÅÏ¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬21Æü¡¢Å·Æ¸»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤µá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤¬Ä«Áá¤¯¤«¤éÎó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÅ·Æ¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢±Ä¶È³«»ÏÁ°¤ÎÅ¹¤Î³°¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢³«Å¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½530¿ÍÊ¬¤ÎÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö17»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖÄ«¤Î5»þ¤´¤í¤«¤éÊª²Á¹â¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¤¥³¥á¤òÇã¤ª¤¦¤ÈÍè¤¿¡×
¡Ö5¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£5¥¥í¤Î¥³¥á¤À¤È3Æü¤â¤â¤¿¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÖÊÂ¤ó¤À¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿ÊÂ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â³§¤µ¤óÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÇã¤¨¤Þ¤·¤¿ÃÍÃÊ°Â¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡£1¤Ä¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤Ë¤¢¤²¤ë¡£°ì¿© ¥³¥á¸º¤é¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×
¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤¤«¤éÉáÃÊ¤«¤é°Â¤¯Çã¤¨¤¿¤éËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡×
È÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ª¥óÅìËÌ¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¸©Æâ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÂ¾¤Î30Å¹ÊÞ¤Ç¤âÈ÷ÃßÊÆ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£