ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¾®ÉýÄã²¼¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£²¡óÉÕ¶á

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.22¡¡8.40¡¡7.77¡¡7.80
1MO¡¡9.91¡¡8.25¡¡8.13¡¡7.63
3MO¡¡10.31¡¡8.11¡¡8.77¡¡7.71
6MO¡¡10.34¡¡7.95¡¡9.25¡¡7.86
9MO¡¡10.21¡¡7.86¡¡9.47¡¡7.91
1YR¡¡10.18¡¡7.84¡¡9.70¡¡8.02
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.88¡¡10.53¡¡8.04
1MO¡¡9.20¡¡10.46¡¡8.46
3MO¡¡9.78¡¡10.39¡¡8.55
6MO¡¡10.11¡¡10.44¡¡8.56
9MO¡¡10.30¡¡10.40¡¡8.49
1YR¡¡10.43¡¡10.45¡¡8.48
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1YR¡¡10.18¡¡7.84¡¡9.70¡¡8.02
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.88¡¡10.53¡¡8.04
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