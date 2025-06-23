¡Ö±¿Á÷²ñ¼Ò¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥È¥ó¥Ç¥â¶ÈÌ³Æü»ï¡×¤Ê¤É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä¥ª¥«¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¾Ò²ð
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï6·î26Æü¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö±¿Á÷²ñ¼Ò¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥È¥ó¥Ç¥â¶ÈÌ³Æü»ï¡×¤Ê¤É3ºý¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,430±ß¡£
¡Ö±¿Á÷²ñ¼Ò¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥È¥ó¥Ç¥â¶ÈÌ³Æü»ï¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³ëÀ¾¤ê¤¤¤Á»á¤Ë¤è¤ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤»¤é¤Ó¤£¡×Ï¢ºÜºîÉÊ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÙÊª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¸«¤É¤³¤í¡£¥ï¥ì¥â¥Î»ØÄê¤¬¤Ê¤¤¤È½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤¿¤ê¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£¤½¤ó¤Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÎ¢Â¦¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤ë¡£
¡¡2024Ç¯ÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¸½¼Â¤òÉÁ¤¯¡£´ðËÜµë¤Ï¼·Ëü±ß¡¢¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¤ò²¡¤·¤¿¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹»Ä¶È¡¢È÷ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Èñ¡Äetc.¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å»öÆâÍÆ¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¶È³¦Æâ¤Ç¤Î°¹Ô¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤ÆË½¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û
¡Ö¥ª¥«¥ë¥È°ÛÀ¤³¦¤Ð¤Ê¤·¡¡Í½¸À¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤íÊÔ¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî³ÑÍ³µª»Ò»á¡¢¥Þ¥ó¥¬¥°¥é¥Ï¥à»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥«¥ë¥È¤ä±¢ËÅÏÀ¤Î²òÀâ¥Þ¥ó¥¬Âè3ÃÆ¡£¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²Ê¤Î³ÑÍ³µª»Ò»á¤¬¼èºà¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò»á¤¬²ø¤·¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï´ØÀÇ¤è¤ê¤âÃ¦¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È
¡¦ÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¡¢ð¨ÀÐ¾×ÆÍ¡¢¥Û¥ÔÂ²¤ÎÍ½¸À¤â½Å¤Ê¤ë2025Ç¯¤ÎÂçºÒ³²Í½¸À
¡¦±§Ãè¿Í¤ËÇ¾¤ß¤½¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤¿ÀÄ¿¹¸©¤ÎÂÙ»°¤µ¤ó
¡¦µæ¶Ë¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡ª¡¡¿Í¹©»ÒµÜ¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¦UFO¤ò¥Ø¥ê¤Ç±¿¤ó¤À¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸µ·³¿Í
¡¦¥Æ¥±¥Æ¥±ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¡¦¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¬¥ìー¥¸¤À¤±¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡×Î¶ÉÕ¤¤Î¤Ä¤È¤à¤µ¤ó
¡¦³ÑÍ³µª»Ò¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¡ª¡¡·ãÄË¤È×ò¹û¤ÎÉ¨¥Õ¥Ã¥¯ÃèÄß¤ê
¡ÖÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê»à¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶°Æ¾®ÅçÈþ±©»á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥Ý¥ì¥Ý¥ìÈþ»á¤Ë¤è¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3,000·ï°Ê¾å¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿½÷ÀÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¿Í¤Î¾®ÅçÈþ±©¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¥Ý¥ì¥Ý¥ìÈþ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÊÌµïÃæ¤Î¼«¿È¤ÎÉã¤Î»à¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¾®ÅçÈþ±©¤¬TV¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤òÌÀ¤«¤¹!!
ÉÂ»à¡¦¼«»à¡¦»¦¿Í¸½¾ì¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç£²Àé·ï°Ê¾å¤Î°ÍÍê¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿½÷ÀÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ°÷¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¸ÉÆÈ»à¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤òÉÁ¤¯!!¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û
(C) 2024 takeshobo Co.,ltd.