¡Ú½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Û»ù¶ÌÊË°á¤¬9Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¡ª¡¡¤¿¤À1¿Í¤Î2ËüÉ¼Ä¶¤¨¡¡ºÇ½ªÅêÉ¼·ë²ÌÈ¯É½
¡¡JKA¤Ï23Æü¡¢¡ÖÂè1²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡Ê8·î8Æü¡Á10Æü¡¢±§ÅÔµÜ¶¥ÎØ¾ì¡Ë¤ÎºÇ½ªÅêÉ¼·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÅêÉ¼¿ô¤Ï26Ëü6815É¼¡£»ù¶Ì¤Ï9Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°ÌÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¦»ù¶ÌÊË°á¤ÎÏÃ
¡¡º£Ç¯¤â¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½éÆü¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¤â¥ª¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤âÂè1²ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âè£±²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤ÄÄ´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢8·î¤Î½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¦»ù¶ÌÊË°á¡Ê2Ëü1868É¼¡Ë
2°Ì¡¦ÂÀÅÄ¤ê¤æ¡Ê1Ëü7782É¼¡Ë
3°Ì¡¦º´Æ£¿åºÚ¡Ê1Ëü6489É¼¡Ë
4°Ì¡¦µ×ÊÆ¡¡»í¡Ê1Ëü2582É¼¡Ë
5°Ì¡¦ÆüÌîÌ¤Íè¡Ê1Ëü1766É¼¡á°úÂàÍ½Äê¡Ë
6°Ì¡¦ÀÐ°æ´²»Ò¡Ê9768É¼¡Ë
7°Ì¡¦¹ÓÀî¤Ò¤«¤ê¡Ê7769É¼¡Ë
8°Ì¡¦²ÏÆâºùÀã¡Ê7739É¼¡Ë
9°Ì¡¦»³¸¶¤µ¤¯¤é¡Ê6217É¼¡Ë
10°Ì¡¦ÇßÀîÉ÷»Ò¡Ê6085É¼¡Ë
11°Ì¡¦¾®ÎÓÍ¥¹á¡Ê5967É¼¡Ë
12°Ì¡¦ÀÐ°æµ®»Ò¡Ê5939É¼¡áÀéÍÕ¡Ë
13°Ì¡¦ºä¸ýÉö²Ú¡Ê5935É¼¡Ë
14°Ì¡¦ÃçÂô½Õ¹á¡Ê5792É¼¡Ë
15°Ì¡¦ÈøÊý¿¿À¸¡Ê4638É¼¡Ë
16°Ì¡¦ËôÂ¿É÷ÎÐ¡Ê4624É¼¡Ë
17°Ì¡¦»³¸ý°Ë¿á¡Ê4294É¼¡Ë
18°Ì¡¦·§Ã«²ê°Þ¡Ê4281É¼¡Ë
19°Ì¡¦ÅöÌÃÄ¾Èþ¡Ê3735É¼¡Ë
20°Ì¡¦¹âÌÚÍ¤¿¿¡Ê3707É¼¡Ë
21°Ì¡¦ÀÐ°æµ®»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë
22°Ì¡¦±ü°æ¡¡íì
23°Ì¡¦ÎëÌÚÆà±û
24°Ì¡¦µÈÀîÈþÊæ
25°Ì¡¦¾®ÎÓè½»Ò
26°Ì¡¦ÈÓÅÄÉ÷²»
27°Ì¡¦Ìø¸¶¿¿½ï
28°Ì¡¦Âçµ×ÊÝ²ÖÍü
29°Ì¡¦°ÂÅìè½Æà
30°Ì¡¦¸µº½¼·Í¼Èþ