¡Ö±½»µï¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Âç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤¢¤ë´ä¼ê¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö±½»µï¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö±½»µï¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ä¼ê¸©¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¤Ç¡¢¥Ò¥ó¥È¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤¢¤ëÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö±½»µï¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Î¤¹¤Þ¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
±½»µï¤Ï¡¢´ä¼ê¸©³øÀÐ»Ô¤ÎËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢±½»µïÃÏ¶è¤â¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Éü¶½¤ÎÌÜÅª¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö³øÀÐ±½»µïÉü¶½¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø±½»µï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô