スプレーやクリームといった、これまでのワキの臭い対策よりも、もしかしたらずっといいかもしれない……。それが、韓国の漢陽大学に勤める二人の医師が作ったというデバイスです。

↑「PlaDeo」でワキの臭いとおさらば?(画像提供/Codesteri Inc./YouTube)

2人の医師が注目したのは、個体、液体、気体とも違う、第4の状態を表す「プラズマ」。反応の高い状態にあるプラズマは自然界にも存在するほか、エアコン、空気洗浄機などにも使われています。そんなプラズマは、ワキの臭いの原因となる、バクテリアが生成する揮発性有機化合物を殺菌します。

そもそも、ワキの臭いは汗自体によるものではなく、汗に含まれる脂肪酸をワキに常在する菌が分解し、それによってできる成分が原因とされています。

そこで、「プラズマデオドラント」を略して「プラデオ(PlaDeo)」とネーミングされたこのデバイスは、プラズマによってその臭い成分を殺菌して、予防に役立てようというものです。

プラデオは、眼鏡ケースほどの大きさのデバイス。上部にはワキにフィットするようなシリコンの形状ができているので、ワキから1cmほどの隙間ができるようにその部分をワキにあてたら、電源ボタンを押すとプラズマが90秒間照射されます。この方法で1日2回の利用が推奨されています。

2024年に行われた臨床試験では、体臭の治療を行っていたという19か国33人を対象にこのデバイスを利用。結果、94%が「ワキの臭いが完全に消えた」または「かなり軽減した」と答えたそうです。プラズマ照射時間は3分まで延長可能で、3分の使用で臭いの原因となる細菌の90%以上の死滅が確認されているそう。

このデバイスは、世界最大のテクノロジーの見本市「CES2020」で発表され、イノベーション賞を受賞したアイテム。漢陽大学のスピンオフ企業では、クラウドファンディングで資金を募集しており、支援者が多く集まれば、近いうちに商品化が実現するかもしれません。

