±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡õ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙËÜÍ½¹ð²ò¶Ø¡ª¡¡Âè1ÃÆÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡È¥´¥Á¥¾¥¦BOOK¡É
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤è¤ë2ËÜÎ©¤Æ±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡¡Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð¡¦ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Âè1ÃÆÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö·à¾ì¸ÂÄê¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¥´¥Á¥¾¥¦BOOK¡×ÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò¼ý¤á¤¿ËÜÍ½¹ð
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ò¤µ¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥´¥Á¥¾¥¦¤ò¶î»È¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯µÇ°ºî¡£Á´¤Æ½¸¤á¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ç¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤È¤¤¤¦»ØÎØ¤òµá¤á¡¢5¿Í¤Î¡È¤Ï¤°¤ì¼Ô¡É¤¬Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¤½¤³¤Ï°Ç²Û»Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¡½²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡ÊÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ë¤¬¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ÛÀ¤³¦¤ØÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢ËÁ¸±¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£å«ÅÍ¡ÊÆüÌîÍ§Êå¡Ë¤ä¥é¥¥¢¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤¬¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤ÎÌÌ¡¹¤È´Ø¤ï¤ë»Ñ¤ä¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¥¿¥ª¥ê¥ó¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡¿FANTASTICS¡Ë¤È¥·¥ç¥¦¥Þ¤Î¤ª²Û»Ò¤Î²Èºî¤ê¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¬¤é¤âÊ¿²º¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢FANTASTICS¡¦À¤³¦¤¬±é¤¸¤ë¡¢ºÇ¶§¤ÎÅ¨¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥ê¥¨¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£Á´¤Æ¤ò¤à¤·¤Ð¤ß¡¢À¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤·×²è¤ò·Ç¤²¤ë¥«¥ê¥¨¥¹¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î·ãÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤¬¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡£¥é¥ó¥´¡ÊÄÍËÜ¹â»Ë¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë5¿Í¤¬Í¦¤Þ¤·¤¯Êâ¤½Ð¤¹Ç÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÌµ¤¤µ¬ÌÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÀï¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¹â¤Þ¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢ËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤¿¤Á¤òÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Î»à¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤«¤éËë¤ò¤¢¤±¤ë¡£¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤Ï¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡¢¤Ï¤°¤ì¼Ô½¸ÃÄ¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¡£¡Ö¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¶¯Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¡£ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¡¢¤Æ¤Ä¤ä¡ÊÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡Ë¤é¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Î»²Àï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎòÂå¥ì¥Ã¥É¤âÂ³¡¹¤È½¸·ë¤·¡¢Ç®¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¥¬¥ô¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ÈºÇ°¤ÎÅ¨¤È¤Î°ìÂç·èÀï¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤¬¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¸ÂÄê¤Î¥´¥Á¥¾¥¦¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤Þ¤±¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¤Î¤Ê¤Ä¤ä¤¹¤ß¡×¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿ÀÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡ÖÁ´¿ÍÎà¤è¡¢ÀïÂâ¤Ë¤Ê¤ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤«¤ÄÍ½ÁÛ³°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬²¿¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡Ä¥Æ¥¬¥½¡¼¥ÉÉü³è¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤é¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1ÃÆÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·à¾ì¸ÂÄê¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¥´¥Á¥¾¥¦BOOK¡×¤òÁ´¹ñ¹ç·×30Ëüºý¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È·òµ¤¤ËÀï¤¦»Ñ¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¡£ËÜÆÃÅµ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥´¥Á¥¾¥¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¤â´Þ¤áÊÑ¿È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¶¦¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÂç²òË¶¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÆ±Éõ¤µ¤ì¤¿¹ë²ÚÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡¡Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢7·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò¼ý¤á¤¿ËÜÍ½¹ð
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ò¤µ¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥´¥Á¥¾¥¦¤ò¶î»È¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¤½¤³¤Ï°Ç²Û»Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¡½²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡ÊÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ë¤¬¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ÛÀ¤³¦¤ØÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢ËÁ¸±¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£å«ÅÍ¡ÊÆüÌîÍ§Êå¡Ë¤ä¥é¥¥¢¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤¬¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤ÎÌÌ¡¹¤È´Ø¤ï¤ë»Ñ¤ä¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¥¿¥ª¥ê¥ó¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡¿FANTASTICS¡Ë¤È¥·¥ç¥¦¥Þ¤Î¤ª²Û»Ò¤Î²Èºî¤ê¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¬¤é¤âÊ¿²º¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢FANTASTICS¡¦À¤³¦¤¬±é¤¸¤ë¡¢ºÇ¶§¤ÎÅ¨¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥ê¥¨¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£Á´¤Æ¤ò¤à¤·¤Ð¤ß¡¢À¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤·×²è¤ò·Ç¤²¤ë¥«¥ê¥¨¥¹¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î·ãÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤¬¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡£¥é¥ó¥´¡ÊÄÍËÜ¹â»Ë¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë5¿Í¤¬Í¦¤Þ¤·¤¯Êâ¤½Ð¤¹Ç÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÌµ¤¤µ¬ÌÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÀï¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¹â¤Þ¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢ËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤¿¤Á¤òÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Î»à¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤«¤éËë¤ò¤¢¤±¤ë¡£¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤Ï¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡¢¤Ï¤°¤ì¼Ô½¸ÃÄ¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¡£¡Ö¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¶¯Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¡£ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¡¢¤Æ¤Ä¤ä¡ÊÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡Ë¤é¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Î»²Àï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎòÂå¥ì¥Ã¥É¤âÂ³¡¹¤È½¸·ë¤·¡¢Ç®¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¥¬¥ô¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ÈºÇ°¤ÎÅ¨¤È¤Î°ìÂç·èÀï¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤¬¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¸ÂÄê¤Î¥´¥Á¥¾¥¦¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤Þ¤±¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¤Î¤Ê¤Ä¤ä¤¹¤ß¡×¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿ÀÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡ÖÁ´¿ÍÎà¤è¡¢ÀïÂâ¤Ë¤Ê¤ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤«¤ÄÍ½ÁÛ³°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬²¿¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡Ä¥Æ¥¬¥½¡¼¥ÉÉü³è¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤é¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1ÃÆÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·à¾ì¸ÂÄê¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¥´¥Á¥¾¥¦BOOK¡×¤òÁ´¹ñ¹ç·×30Ëüºý¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È·òµ¤¤ËÀï¤¦»Ñ¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¡£ËÜÆÃÅµ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥´¥Á¥¾¥¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¤â´Þ¤áÊÑ¿È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¶¦¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÂç²òË¶¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÆ±Éõ¤µ¤ì¤¿¹ë²ÚÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡¡Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢7·î25Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£