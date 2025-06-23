Åê¿®¡¦´ð½à²Á³ÛÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡6·îÂè3½µ¡Ê6·î16Æü～6·î20Æü¡Ë
¡¡6·îÂè3½µ¤Î¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ï¸¶ÌýÀèÊª»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¡Ö£Ä£É£Á£Í¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ï£Ó¡õ£Ð £Ç£Ó£Ã£É¾¦ÉÊ»Ø¿ô¡¢3°Ì¤Î¡Ö¥À¥¤¥ï¡¿¡É£Ò£É£Ã£É¡É¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ï¥í¥¸¥ãー¥º¹ñºÝ¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£»Ø¿ô¤òÏ¢Æ°ÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼Íî¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ç¤Ê²¼ÍîÍ×°ø¤ÏÊ¬ÇÛ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1°Ì¤Î¡Ö¿·¸÷¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥óⅡ¡×¤Ï1270±ß¡¢2°Ì¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É―¥á¥À¥ê¥¹¥È―£Â¥³ー¥¹¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¡×¤È3°Ì¤Î¡Ö¿··ÐºÑÀ®Ä¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï1100±ß¤ò´üÃæ¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥¢·¿¥Õ¥¡¥ó¥É½ü¤¯¡Ë
1°Ì¡¡+8.94¡ó¡¡£Õ£Â£Ó¸¶ÌýÀèÊª¥Õ¥¡¥ó¥É
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:£Õ£Â£Ó¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
2°Ì¡¡+7.13¡ó¡¡£Ä£É£Á£Í¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È£Ï£î£å
3°Ì¡¡+7.00¡ó¡¡¥À¥¤¥ï¡¿¡É£Ò£É£Ã£É¡É¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡û²¼Íî¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ù¥¢·¿¥Õ¥¡¥ó¥É½ü¤¯¡Ë
1°Ì¡¡-10.28¡ó¡¡¿·¸÷¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥óⅡ
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È£Ï£î£å
2°Ì¡¡-9.17¡ó¡¡¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥ïー¥ë¥É¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É―¥á¥À¥ê¥¹¥È―£Â¥³ー¥¹¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:¥Ë¥Ã¥»¥¤¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
3°Ì¡¡-7.18¡ó¡¡¿··ÐºÑÀ®Ä¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
±¿ÍÑ²ñ¼Ò:£Ó£Â£É²¬»°¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹