PUSHIMがニューEP『HOLD ON!』を2025年6月20日(金)にリリース。同日、25周年を記念して開催されたツアー<PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with Home Grown>の最終公演を東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて完遂した。 ◆PUSHIM 画像 メジャーデビューから25年の間、シンガーとして、女性として、そして母として、常に時代の最前線で闘い続けてきたPUSHIM。EP『HOLD ON!』には現在のPUSHIMの“等身大”が映し出されている。 全曲のビートメイクを手がけるのは、長年にわたり彼女のBack DJとして共に活動してきたMagnum RecordsのKilla Nami。PUSHIMの歌声と絶妙に呼応するグルーヴは、時にやさしく、時に鋭く、聴き手の感情の奥深くにまで染みわたる。「Part of you」「Band-Aid」ではNODATINによる温もりあるギターサウンドが彩りを添え、ライブでも共演するChicaや、ASOUNDのCoutaといった次世代の才能が繊細なエッセンスを注入。さらに「worldworld」「HOLD ON!」では、25年という月日を走り抜けたからこそ辿り着いた、リアルな言葉が力強く響く。 ミックスはBUZZER BEATSのSHIMI、そしてニューヨーク・RMF StudioのMiki Tsutsumiが担当。マスタリングはSound Essence Masters NYCのRyoji Hata。信頼するエンジニア陣とともに、音のひと粒ひと粒に魂を込めて磨き上げた。 そして、25周年を記念して開催された<PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with Home Grown>では5月25日・埼玉を皮切りに、5月30日・名古屋DIAMOND HALL、6月8日・大阪Zepp Namba、そしてEPリリース当日である6月20日・東京Zepp DiverCityの全4都市でライブを披露。ゲストにAI、DABO、キヨサク(MONGOL800)、Mhiro(FoH)、TAKAFIN、RUDEBWOY FACE、AKANE、RUEED、といった豪華陣が並び、PUSHIMの25年の軌跡と未来を祝福した。 7月からは、東急東横線および田園都市線にてPUSHIMの“車両ジャック”がスタートする。ストリートカルチャーの中心地・渋谷とレゲエ/ビーチカルチャーの聖地・横浜をつなぐ2都市を結ぶ路線での展開だ。 プロモーションビジュアルは、EP『HOLD ON!』のキーカラーであるオレンジを基調に、グラフィックアーティスト・Eri Yaguchi氏と「Part of you」MVを手がけた文 晟豪氏が制作。鮮やかなオレンジが車内を彩り、乗車する人々の心の温度をそっと高めるような温かさと力強さを放つ。 さらに7月中旬からは女性専用車両での広告ジャックも展開予定。通勤・通学という日常の一瞬に、PUSHIMの言葉やビジュアルがふと目に入ることで、その日の心持ちが少し変わる。そんなささやかで確かなインパクトを提示していく。 また、今回のキャンペーンでは《#プシンって知ってますか?》というSNSタグがフックとなる。PUSHIMを“通ってきた人”にも“まだ知らなかった人”にも、その魅力を再発見・再認識してもらう機会になるだろう。 25th Anniversary EP『HOLD ON!』 2025年6月20日(金)配信スタート配信リンク: […]

