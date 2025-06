Royzが、話題の楽曲「丸の内ミゼラブル」に基づいた新企画とフリーライブの開催を発表した。 2023年3月にリリースされたシングル「RAIZIN」のカップリング曲として収録されていた「丸の内ミゼラブル」だが、悲哀に満ちた恋愛模様をノスタルジックに描いた切ない歌詞と曲調が幅広い世代を通してSNSを中心に話題を呼んだ。 この度、その歌詞の舞台となっている丸ノ内線(東京メトロ丸ノ内線)を舞台に、“Royzの丸の内チャレンジ”と題してさまざまな企画が実施されることが決定した。 6月14日から6月27日の間、新宿・ユニカビジョンとクロス新宿ビジョンにて「丸の内ミゼラブル」のアニメーションMVが放映されることに加え、6月16日から6月22日の期間内は東京メトロ丸ノ内線の全駅(28駅)にてRoyzのポスターが掲示されるそれに伴い、ポスターが掲示される駅にメンバーが出没する可能性もあり、その際にはメンバーの手から何かを手渡されるかもしれないとのこと。 さらに、6月20日には池袋・サンシャインシティ噴水広場にてフリーライブの開催が決定。7月から始まる<Royz ONEMAN TOUR 「幻影都市から愛を込めて」-FORM->の開催に先駆けてのフリーライブ開催ということもあり、ツアーに向けた決起集会的な1日となりそうだ。なお、今ツアーのグランドファイナルは16周年を記念した9月26日、LINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブとなる。 ライブ情報<フリーライブ>6年20日(金) 池袋・サンシャインシティ 噴水広場15:30〜一部フリーライブ18:30〜二部フリーライブhttps://royz-web.net/news_detail/83016 <Royz ONEMAN TOUR 「幻影都市から愛を込めて」-FORM->-GRAND FINAL-9月26日(金)【東京】LINE CUBE SHIBUYA〜Royz 16th Anniversary〜 【開場/開演】17:00/18:00【前売/当日】一般指定席(Aチケット)\6,500/\7,000(税込)後方指定席(Bチケット)\3,000/\3,500(税込) 一般チケット発売中http://l-tike.com/royz/ 関連リンク◆Royz オフィシャルサイト◆Royz オフィシャルX◆Royz オフィシャルTikTok◆Royz オフィシャルInstagram◆Royz オフィシャルYouTube

