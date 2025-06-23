Royz¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¥¸¥ã¥Ã¥¯´ë²è¼Â»Ü¡õ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
Royz¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿·´ë²è¤È¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 2023Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRAIZIN¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤À¤¬¡¢Èá°¥¤ËËþ¤Á¤¿Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿ÀÚ¤Ê¤¤²Î»ì¤È¶ÊÄ´¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤òÄÌ¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Î²Î»ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÈRoyz¤Î´Ý¤ÎÆâ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ 6·î14Æü¤«¤é6·î27Æü¤Î´Ö¡¢¿·½É¡¦¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥¯¥í¥¹¿·½É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óMV¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢6·î16Æü¤«¤é6·î22Æü¤Î´ü´ÖÆâ¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤ÎÁ´±Ø¡Ê28±Ø¡Ë¤Ë¤ÆRoyz¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë±Ø¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ÐË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ê¤«¤é²¿¤«¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢6·î20Æü¤Ë¤ÏÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Ê®¿å¹¾ì¤Ë¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ãRoyz ONEMAN TOUR ¡Ö¸¸±ÆÅÔ»Ô¤«¤é°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×-FORM¶-¡ä¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿·èµ¯½¸²ñÅª¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢º£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï16¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿9·î26Æü¡¢LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£ ¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ã¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ä6Ç¯20Æü(¶â) ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ì15¡§30¡Á°ìÉô¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö18¡§30¡ÁÆóÉô¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Öhttps://royz-web.net/news_detail/83016 ¡ãRoyz ONEMAN TOUR ¡Ö¸¸±ÆÅÔ»Ô¤«¤é°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×-FORM¶-¡ä-GRAND FINAL-9·î26Æü(¶â)¡ÚÅìµþ¡ÛLINE CUBE SHIBUYA¡ÁRoyz 16th Anniversary¡Á ¡Ú³«¾ì/³«±é¡Û17:00/18:00¡ÚÁ°Çä/ÅöÆü¡Û°ìÈÌ»ØÄêÀÊ(A¥Á¥±¥Ã¥È)\6,500/\7,000(ÀÇ¹þ)¸åÊý»ØÄêÀÊ(B¥Á¥±¥Ã¥È)\3,000/\3,500(ÀÇ¹þ) °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæhttp://l-tike.com/royz/ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡Royz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡Royz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡Royz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok¢¡Royz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¢¡Royz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube
The post Royz¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¥¸¥ã¥Ã¥¯´ë²è¼Â»Ü¡õ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö³«ºÅ first appeared on BARKS.