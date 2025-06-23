Åì¸¶°¡´õ¡¢É×¡¦°æ¾å¹¯À¸»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¼«¿È¤ÇÃåÉÕ¤±¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÎï¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÅì¸¶°¡´õ¤¬6·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½ÀÆ»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÆüËÜÃË»ÒÁ°´ÆÆÄ¤Î°æ¾å¹¯À¸»á¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì¸¶°¡´õ¡ÖÈþÃËÈþ½÷É×ÉØ¡×É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
Åì¸¶¤Ï¡ÖÉ×¤Î»Å»ö¤Ç»ä¤â¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½ÀÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃåÉÕ¤±¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¡¢ÆÃ·±ÆÃ·±¡×¤ÈÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤òÎý½¬¤·¤¿ÅØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î°æ¾å¤ÈÊÂ¤ó¤Ç²ÖÊÁ¤ÎÃåÊª¤òÈþ¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤¿É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃåÊª»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷É×ÉØ¡×¡Ö¤ªÃåÊªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÅØÎÏ²È¤ÇÂº·É¡×¡Ö¤´¼«¿È¤ÇÃåÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉÊ³Ê¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÎï¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¸¶¤Ï°æ¾å»á¤È2008Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2009Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£2015Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢6¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì¸¶°¡´õ¡ÖÈþÃËÈþ½÷É×ÉØ¡×É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Åì¸¶°¡´õ¡¢°æ¾å¹¯À¸»á¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
Åì¸¶¤Ï¡ÖÉ×¤Î»Å»ö¤Ç»ä¤â¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½ÀÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃåÉÕ¤±¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¡¢ÆÃ·±ÆÃ·±¡×¤ÈÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤òÎý½¬¤·¤¿ÅØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î°æ¾å¤ÈÊÂ¤ó¤Ç²ÖÊÁ¤ÎÃåÊª¤òÈþ¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤¿É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¸¶¤Ï°æ¾å»á¤È2008Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2009Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£2015Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢6¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û