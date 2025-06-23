ÇÀ¶È¤ÈÊ¡»ã¤Î¡ÈÇÀÊ¡Ï¢·È¡É¡Ä»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¶È¼Ô¤¬ÍÜ»½»ö¶È¤Ç¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè¡Ö³§¤µ¤ó¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¡×
¡¡´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÅì³¤¡×¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿ÍÜ»½»ö¶È¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ÈÊ¡»ã¤ÎÏ¢·È¡ØÇÀÊ¡Ï¢·È¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇÀ¹´ü¤Ï2500·ï¤ÎÇÀ²È¤¬º£¤Ï¡Ö0¡×¤Ë¡Ä¹Ó¤ì¤¿ÇÀÃÏ¤ò»È¤¤ÍÜ»½»ö¶È¤Ø
¡¡ÆüËÜ»°ÂçÌ¾Àô¤Î°ì¤Ä¡Ö²¼Ï¤²¹Àô¡×¤¬ÍÌ¾¤Ê´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¡£²¹Àô³¹¤Î¶á¤¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÅì³¤¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È30Ç¯¡¢¼ç¤Ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¤¥³¤ò°é¤Æ¡¢Ëú¤«¤éÀ¸»å¤òºî¤ëÍÜ»½»ö¶È¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÅì³¤¤ÎÃúÀ¡·Ã¼èÄùÌò¡§
¡ÖÀÎ¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÍÜ»½¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÍÜ»½¶È¤Ï¡¢»³´ÖÉô¤Ê¤É¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤ËË³¤·¤¤¾ì½ê¤Ç±É¤¨¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì¸©»½»å¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î²¼Ï¤»Ô¤Ë¤âÀï¸å¡¢Â¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½2500·ï¤â¤ÎÍÜ»½ÇÀ²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É³°¹ñ»ºÀ¸»å¤È¤Î¶¥Áè¤äÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤Ê¤É¤Ç¿êÂà¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÎÇÀ²È¤Î¿ô¤â0¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãú¼èÄùÌò¡§
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬»ä¤¿¤Á¤Î·¬±à¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤«¤é¡¢¹Ó¤ì¤¿ÇÀÃÏ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÀÃÏ¤¬¸µ¡¹²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò»Ç¤Ã¤¿¤é¡¢·¬¤ò°é¤Æ¤ë·¬±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤Ç2019Ç¯¡¢É¸¹â700m¤ËÄ¹Ç¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò³«Âó¤·¡¢¤ª¤è¤½2¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¹Âç¤Ê·¬Èª¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤·¡¢ÍÜ»½»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥«¥¤¥³¤Î»ôÎÁ¤È¤Ê¤ë·¬¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÑ´þÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¿¤¤Èî¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ÎÀè¤Ë¡Ä¡ÖÇÀÊ¡Ï¢·È¡×¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥«¥¤¥³¤¬°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãú¼èÄùÌò¡§
¡Öº£¤Ï¡¢»å¤òÅÇ¤¤¿¤¤»Ò¤¿¤Á¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡¢ÂÎ¤¬²«¿§¤ËÆ©¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏËú¤Ë¤Ê¤ë´Ö¶á¤Ç¤¹¡×
5·îËö¤ËÂÎÄ¹1¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¥«¥¤¥³¤Ï¡¢3½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤ª¤è¤½7¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»å¤òÅÇ¤¤¤ÆËú¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö²óÅ¾è÷(¤Þ¤Ö¤·)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ»¶ñ¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãú¼èÄùÌò¡§
¡Ö¤ª»½¤µ¤ó¤Ï¾å¤Ë¾å¤¬¤ë½¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·ÃÏ¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ªÉô²°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£½Å¤ß¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÅÙ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¿ô¤Ï¤ª¤è¤½12Ëü5ÀéÆ¬¤Ç¤¹¡£¥«¥¤¥³¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»ô°é¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤¤À¤ÏÃ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤äÀ¸³è¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ê¤É¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Çºî¶È¤·¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤¬Êú¤¨¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
57ºÐ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡§
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤ó¤À¤ó¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡§
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Ëú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î»Å»ö¡×
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¦¤µ¤¯¤é¤Î²Ö¤Î¾¾²¼¹á¿¥Íý»öÄ¹¡§
¡ÖÈôÂÍÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤¬ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Èµ¡³£²½¤¬¿Ê¤àÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉ¬¤º¿Í¤Î¼ê¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÀ¶È¤ÈÊ¡»ã¤ÎÏ¢·È¡áÇÀÊ¡Ï¢·È¤Çºî¤ê¤¿¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¡Ä¡£
Ãú¼èÄùÌò¡§
¡ÖÍÜ»½»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÀÊ¡Ï¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢À¸¤À¸¤¤È³§¤µ¤ó¤¬Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×