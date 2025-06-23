ÂÀÍÛ£È£Ä³ô¼çÁí²ñ¡¢¼ÒÄ¹ºÆÇ¤°Æ¤Ø¤Î»¿À®³ä¹ç¤Ï46.09¡ó
Kentaro Okasaka
¡ÎÅìµþ¡¡£²£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÀÍÛ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬£²£±Æü³«¤¤¤¿³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿º´Æ£±Ñ»ÖÁ°¼ÒÄ¹¤Î¼èÄùÌòºÆÇ¤°Æ¤Ø¤Î»¿À®³ä¹ç¤Ï£´£¶¡¥£°£¹¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÀÍÛ£È£Ä¤¬´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÎ×»þÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
º´Æ£»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤ÇÌó£²£°¡ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë£Ä£É£Ã¤äÁÏ¶È²È¤¬È¿ÂÐ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¹á¹Á¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¼èÄùÌò²òÇ¤¤òµá¤á¤ë³ô¼çÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÝ·è¤ò¼õ¤±¡¢ÂÀÍÛ£È£Ä¤Ï£²£³Æü¡¢ã·Æ£ÀÆÉû¼ÒÄ¹¤¬£²£±ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹·ó¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£