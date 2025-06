【Amazon:「30MM ACVI RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」販売再開】 価格:3,850円

Amazonにて、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」が販売再開している。

今回Amazonにて6月21日に発売された本製品の販売が再開しており、6月23日16時50分ごろの時点でカートに入ることが確認できたが、再度確認を行なった時には既に売り切れとなっていた。

6月23日16時50分ごろの販売状況

