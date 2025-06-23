¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢¼«Ê¬¤ÏMe too¤Î¼Â¸³Âæ¤À¤Ã¤¿¡¡¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤éÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È
¡¡¸µºÊ¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¤ÈÅ¥¾Â¤ÎÌ¾ÍÀ´þÂ»ºÛÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡£ºÛÈ½¸å¤Î¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÏMe too¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¤Î¼Â¸³Âæ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÍÊ¸î¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¡ÖÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡× ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤Î·ãÊÑ»Ñ
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¸¥ç¥Ë¡¼¤¬The Sunday Times¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÏÊÑ¿Í¤À¤±¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿®ÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃéÀ¿¿´¤ÏÃ¯¤Ë¤âµ¿¤ï¤ì¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò30Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏºÛÈ½½ê¤Ç¡¢»ä¤¬¤¤¤«¤Ë°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤«¸ì¤Ã¤¿¡£±³¤ò¤Ä¤¤Ä¤Ä½ËÊ¡¤·¡¢Î¢¤Ç¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¶â¤Ï»à¼é¤¹¤ë¡£±³¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹µ¡³£¤Î¤è¤¦¤À¡£Èà¤é¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¶â¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤Ë½ýÉÕ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤òÉÔÅö¤Ë°·¤Ã¤¿ÅÛ¤é¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£3¿Í¤Ï¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡£»ä¤ÏMe Too°ÊÁ°¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡£Me Too¤Î¼Â¸³Âæ¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡ÖºÊ¤ò²¥¤ëÃË¡×¤È½ñ¤¤¤¿±Ñ»æThe Sun¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÊ¤ò²¥¤ëÃË¡×¤È¤·¤¿µ½Ò¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤ê¡¢ÇÔÁÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤º¤ËDVÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤ÇÄóÁÊ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¼Ô¤ÏÏÂ²ò¤·¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ë100Ëü¥É¥ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½¸å¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¤È¶¦±é¤Î¡ØDay Drinker¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·êÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÌá¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡× ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤Î·ãÊÑ»Ñ
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¸¥ç¥Ë¡¼¤¬The Sunday Times¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÏÊÑ¿Í¤À¤±¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿®ÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃéÀ¿¿´¤ÏÃ¯¤Ë¤âµ¿¤ï¤ì¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò30Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏºÛÈ½½ê¤Ç¡¢»ä¤¬¤¤¤«¤Ë°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤«¸ì¤Ã¤¿¡£±³¤ò¤Ä¤¤Ä¤Ä½ËÊ¡¤·¡¢Î¢¤Ç¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¶â¤Ï»à¼é¤¹¤ë¡£±³¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹µ¡³£¤Î¤è¤¦¤À¡£Èà¤é¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¶â¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡ÖºÊ¤ò²¥¤ëÃË¡×¤È½ñ¤¤¤¿±Ñ»æThe Sun¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÊ¤ò²¥¤ëÃË¡×¤È¤·¤¿µ½Ò¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤ê¡¢ÇÔÁÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤º¤ËDVÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÊÆ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤ÇÄóÁÊ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¾¡ÁÊ¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¼Ô¤ÏÏÂ²ò¤·¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¤Ë100Ëü¥É¥ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½¸å¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¤È¶¦±é¤Î¡ØDay Drinker¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·êÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÌá¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£