µ¶¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈºîÀ®µ¿¤¤2¿ÍÂáÊá¡¡Â¾¿Í¤ÎIDÆþ¼ê¡¢AIÍøÍÑ¤«
¡¡Âç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë»÷¤»¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò¼«ºî¤·¡¢Â¾¿Í¤ÎID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦Æ£»³¹À»êÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤ÈÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾ÜµÈ²¬¿¿ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¤ËÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¡¼ý¤·¤¿Æ£»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ìó800ËçÊ¬¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï¡¢¼«ºî¥µ¥¤¥È¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢Àµµ¬¤ÎÂç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÌó2ÀéËü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£