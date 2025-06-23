Åê¼êÉüµ¢¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¼«¤é¡ÉÄó°Æ¡©¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¡Ø»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤ÈÂçÃ«¤¬¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ø¤ÎABEMAÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¡Û¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÉþ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó
¡¡17Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1²ó28µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢¼ºÅÀ1¤ÎÆâÍÆ¡£¤½¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµåÂ®¤¬160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â1²ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£µåÂ®¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¥±¥¬¤Ç¤â¤·¤¿¤éÂçÊÑ¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤ÏÅÐÈÄÁ°Æü¤ËÆÍÁ³È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥¤¥ÖBP¤Ï¡Ë¤¢¤È3¡Á4²ó¤«¤Ê¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Ë1²óÅÐÈÄ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é12Æü¸å¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉüµ¢·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï³Î¤«¡Ä4ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ÅÐÈÄ¤¹¤ë4ÆüÁ°¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÂçÃ«¤¬5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¡Á5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë2½µ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë·×»»¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡Ø·îÍËÆü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤ÈÂçÃ«¤¬¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÅê¼êÉüµ¢¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÂçÃ«¼«¿È¤¬»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÅÅ·âÉüµ¢¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡ÖæÆÊ¿¡¢ÂåÍý¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢°å»Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ë¡ØæÆÊ¿¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ØÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ë¡Ø½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¢¤È¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½õ¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÁ´°÷°ìÃ×¤Ç»¿À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤â´ò¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ô¡Û¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÉþ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó
¡¡17Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1²ó28µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢¼ºÅÀ1¤ÎÆâÍÆ¡£¤½¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµåÂ®¤¬160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â1²ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤ª¤¤¤ª¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£µåÂ®¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¥±¥¬¤Ç¤â¤·¤¿¤éÂçÊÑ¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉüµ¢·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï³Î¤«¡Ä4ÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ÅÐÈÄ¤¹¤ë4ÆüÁ°¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÂçÃ«¤¬5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¡Á5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë2½µ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë·×»»¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡Ø·îÍËÆü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ù¤ÈÂçÃ«¤¬¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÅê¼êÉüµ¢¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÂçÃ«¼«¿È¤¬»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÅÅ·âÉüµ¢¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡ÖæÆÊ¿¡¢ÂåÍý¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢°å»Õ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ë¡ØæÆÊ¿¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ØÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ë¡Ø½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¢¤È¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½õ¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÁ´°÷°ìÃ×¤Ç»¿À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤â´ò¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£