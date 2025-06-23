ÅìµþÅÔµÄÁª¤ÇÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬Âè°ìÅÞ¤Ë¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ÈÎò»ËÅªÂçÇÔ¡É ¹ñÌ±¡¦»²À¯¤¬Ìö¿Ê¡¢42¿ÍÍÊÎ©¤ÎºÆÀ¸¤ÎÆ»¤Ï¥¼¥íµÄÀÊ
¤¤Î¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤¬Ìö¿Ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÈÎò»ËÅªÂçÇÔ¡É¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤Î»²±¡Áª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
31µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âè°ìÅÞ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡£ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Ï¡£
ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò ÆÃÊÌ¸ÜÌä
¡ÖÅÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÏÀ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢ÅÔÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¡Ö21¡×¤È²áµîºÇÄã¤Ë¡£¡ÈÎ¢¶â¡ÉÌäÂê¤Ê¤É¤ÎµÕÉ÷¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Âè°ìÅÞ¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤â8²óÏ¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÁ´°÷ÅöÁª¡×¤òº£²ó¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ìö¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£µÄÀÊ¥¼¥í¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë9µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£»²À¯ÅÞ¤â¥¼¥í¤À¤Ã¤¿µÄÀÊ¤ò3µÄÀÊ¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5µÄÀÊÁý¤ä¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç17µÄÀÊ¡£¶¦»ºÅÞ¤Ï5µÄÀÊ¸º¤é¤·¤ÆÌîÅÞÂèÆóÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ºÆÀ¸¤ÎÆ»¤Ï¡¢42¿Í¤òÍÊÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£