Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¡¢Âç¼ºÂÖ¤Çè«Á³¼«¼º!? ¿·º§¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¡Ä
6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤ò½Ë¤¦´ë²è¡Ö¾¡¼ê¤Ë·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¿·ÉØ¤âÅÐ¾ì¡É¤È¤ÎÁ°¥Õ¥ê¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄÈþµª¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¹»³¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë°ðÅÄ¤ò¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤âÂ©¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤±üÍÍ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄÈþµª
·ëº§È¯É½¸å¡¢ÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¹»³¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¤¤¿¤¤¤ÈÁêÊý¤Î¥ê¥ê¡¼¤¬´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¡Ö¾¡¼ê¤Ë·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡£¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬»²²Ã¤·¡¢²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤À¹»³¤òÈäÏª±ã·Á¼°¤Ç½Ë¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¥ê¥ê¡¼¤¬¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¿·ÉØ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢À¹»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤ÎÍÍ»Ò¡£
BGM¤¬Î®¤ì¤Æ¾ÈÌÀ¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢À¹»³¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¥Þ¥¸¤Ç±ü¤µ¤ó¡©¡×¤È¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿°ðÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬¡Ö¸åÇÚ¤ä¤Ã¤¿¤ó!?¡×¤È¶Ã¤¡¢À¹»³¤¬¡Ö²¶¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄ¤È·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï°ðÅÄ¤ò´°Á´¤Ë¿·ÉØ¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£°ðÅÄ¤âÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·°ìÈÌ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¹»³¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡×¡Ö°ðÅÄ¤¬Íè¤ë¤Ê¤é°ìµ¤¤Ë¥³¥ó¥È¤ä¤ó¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â°ðÅÄ¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤òÁõ¤¤¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°ðÅÄ¤ò¡Ö±üÍÍ¡×¤È¸Æ¤ÓÂ³¤±¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤Þ¤é¤ºÀ¹»³¤Ï¡ÖÀè¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤È¡Ö²¶¤Ï¡Ê°ðÅÄ¤ò¡Ë±ü¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¥ê¥ê¡¼¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤é¤â¤É¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¨¤¨¤Î¡©¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤òÅÇÏª¡£Á´°÷¤¬¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤ÏÆÃ¤Ë¤»¤¤¤ä¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¹¤°¡È¸åÇÚ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¡£¤»¤¤¤ä¤â¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤â¸À¤¨¤ºµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£