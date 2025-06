ファッションブランド「grove」(グローブ)と、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」(キキ&ララ)がコラボレーションした新作アイテムが、6月27日(金)からオンラインストアで先行発売される。店頭では7月1日(火)から。

「grove」から「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」の50周年を記念したコラボアイテムが登場!(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

2025年に50周年を迎えたリトルツインスターズとのコラボレーション。キキ&ララのアイコンである星がモチーフのパーツやキルティングのほか、オリジナルのキキ&ララ柄の裏地や、アニバーサリー限定の記念タグがポイントのアイテムが多数ラインアップしている。

人気のキャンバス素材の「Lee別注 スクエアキャンバストートバッグ」(カラー:ライトピンク/ラベンダー/サックスブルー 5277円)は、キキ&ララカラーのハンドルに、星形カラビナチャームがセットになっている。「Lee別注 星キルティングトートバッグ」(カラー:ライトピンク/サックスブルー/ライトグレー 5277円)は、星がモチーフのキルティング素材で、どちらもショルダー付きの2WAY仕様となっている。

「Lee別注 スクエアキャンバストートバッグ」(カラー:ライトピンク/ラベンダー/サックスブルー 5277円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

「Lee別注 星キルティングトートバッグ」(カラー:ライトピンク/サックスブルー/ライトグレー 5277円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

合成皮革にキルティングが施された「バニティショルダーバッグ」(カラー:アイボリー/シャンパンゴールド 4397円)はチェーンショルダー付きで、ファスナーの引き手が星形になっている。大、小のサイズ違いの「セットポーチ」(カラー:ライトピンク/サックスブルー 2527円)はレトロな素材感のポーチに、キキ&ララがプリントされている。

「バニティショルダーバッグ」(カラー:アイボリー/シャンパンゴールド 4397円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

「セットポーチ」(カラー:ライトピンク/サックスブルー 2527円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

定番人気の「シェルポーチ」(2527円)と「スクエアジップポーチ」(2527円)は、アイボリー、ライトピンク、サックスブルーの3色で、ゴールドで箔押しされたキキ&ララがポイントになっている。

「シェルポーチ」(カラー:アイボリー/ライトピンク/サックスブルー 2527円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

「スクエアジップポーチ」(カラー:アイボリー/ライトピンク/サックスブルー 2527円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332

groveの「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」の50周年を記念したコラボアイテムは、オンラインストアで6月27日(金)から先行発売。店頭(一部を除く)では7月1日(火)から発売される。価格は税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661332