¡ÖÈà¤Î¼«¿®¤Ï³Î¤«¤ËÅÁÀ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¼õ¾Þ¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¤Ë´ÆÆÄ¤âÃ¦Ë¹
¡þNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè7Àï ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥À¡¼103-91¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥Ú¥¤¥³¥à¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºÇ½ªÀï¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î29ÆÀÅÀ¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢12¥¢¥·¥¹¥È¡¢2¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢1¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼Áª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼Áª¼ê¤ÏMVP¡¢ÆÀÅÀ²¦¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¤ò1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤µ¤ó¡¢¥«¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡á¥¸¥ã¥Ð¡¼¤µ¤ó¡¢¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËÂ³¤4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£»Ò¶¡¤Ã¤ÆÌ´¤ò¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Î»Ò¶¡¤âÌ´¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤ò»Ù¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼Áª¼ê¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈà¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê°ÂÄê¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¡£Èà¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÎäÀÅ¤µ¤Ë´¶Ã²¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÈà¤Î¼«¿®¤Ï³Î¤«¤ËÅÁÀ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä¤½¤ì¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÉâ¤ÄÀ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«¿®¤ò¼º¤ï¤º¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ç¤µ¤¨¤â°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Á¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£