¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛNiziU½é¤Î¹á¹ÁÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ¡ª¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊMAKO¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¹á¹Á¤Ç¤ÏNiziU½Ð±é¤ÎCM¥½¥ó¥°¡ÖShining day¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª
NiziU¤¬¡¢6·î21Æü¤Ë¹á¹Á¡¦AsiaWorld-Expo Runway 11¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 NiziU FAN-CON Ž°NiziUniverseŽ° in Hong Kong¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤ÏNiziU½é¤Î¹á¹ÁÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖNiziUniverse¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ô¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
NiziU¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂåÉ½¶Ê¡ÖTake a picture¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖSWEET NONFICTION¡×¡¢2·î¥ê¥êー¥¹¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAWAKE¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡ÖYOAKE¡×¡¢¥Ïー¥É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡ÖRISE UP¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¤ÎÇú¾å¤²¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖCLAP CLAP¡×¤Ê¤É¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¡Ö¹á¹Á¤Ï½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Çº£Æü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥êー¥Àー¤ÎMAKO¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤â´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£MAKO¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤ä±Ñ¸ì¤Ç°§»¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°¸ø±é¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤âÂ¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¸ø±é¤ÎÃæ¤Ç¤ÏMC¤â¸ò¤¨¤Æ¤Î¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤â2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¹á¹Á¤Ç¤Î¥á¥ó¥ÐーÂ¾¸Ê¾Ò²ð¤ä¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥²ー¥à¤Î¼Â»Ü¤â¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤âËþºÜ¤Ç¡¢NiziU¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂç¤¤¤Ë²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢5·îÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¤è¤ê¡¢NiziU½Ð±é¤Î¹¹ðCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖShining day¡×¤òËÜ¸ø±é¤Ë¤Æ½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSHOW CHAMPION¡Ù¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ú¹ñ2nd¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥êー¥É¶Ê¤ÎÆüËÜ¸ì²Î»ìver.¡ÖLOVE LINE -Japanese ver.-¡×¡¢Æ±¤¸¤¯´Ú¹ñ2nd¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¡ÖWhat if¡×¤È¡¢ºÇ¿··¿¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÈLolly Talk¡É¡Ö»°Ê¬Å¼¡×¤Î¥«¥Ðー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£ËÜ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Åì¸ì¤Ç¤Î²Î¾§¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸ø±é¤âºÇ½ª¥Ñー¥È¤Ø¡£
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¼î¶Ì¤Î¥Ð¥éー¥É¡ÖAlwayS¡×¤Î¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖMake you happay¡×¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥é¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥§¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡ÖLove & Like¡×¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖStep and a step¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¥°¡ÖNeed U¡×¤ò¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ò²ñ¾ì¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢½é¤Î¹á¹Á¸ø±é¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£2024Ç¯2·î¤ÎÂæËÌ¸ø±é°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯4¥õ·î¤Ö¤ê¤Î³¤³°¸ø±é¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤Ê¤«½ªÎ»¤·¤¿¡£
NiziU¤Ï9·î¤è¤ê¡¢¥Ûー¥ë¤È¥¢¥êー¥Ê¤«¤é¤Ê¤ë¡ÈNiziU»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¡È¥Ä¥¢ー¡É¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
PHOTO BY ²ÏÂ¼Èþµ®¡ÊÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¼Ì¿¿»öÌ³½ê¡Ë
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.20 ON SALE
Blu-ray¡ØNiziU Live with U 2024-2025 ¡ÈAWAKE¡É¡Ù
NiziU OFFICIAL SITE
https://niziu.com