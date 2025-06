【ホロライブ公式ショップ:「DEATH STRANDING 2」特別発送】 6月23日~ 開始 ※予定数に達し次第終了

カバーは、ホロライブプロダクション公式ショップと「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(以下、デススト2)」のコラボによる特別配送を本日6月23日より開始した。

今回の特別配送は、ホロライブプロダクション所属のVTuber・兎田ぺこらさんと、コジマプロダクションが手掛けるアクションゲーム「デススト2」のコラボを記念して実施されるもの。6月23日より、ホロライブプロダクション公式ショップからの届けものが、ゲーム内に登場するダメージセンサーテープ仕様となる。

なお、特別包装は予定数に達し次第終了する。

□ホロライブプロダクション公式ショップのページ

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved

(C) COVER