¹ñ¤Î»ËÀ×¡Ö»¾´ôÊ×Ï©Æ»¡×¤Ë»¥½ê¤ÈÊ×Ï©Æ»5¥«½ê¤òÄÉ²Ã»ØÄê¤Ø¡¡¹áÀî
¡Öº¬¹á»û¶Æâ¡×¡ÊÂè82ÈÖ»¥½ê¡Ë¡¡¹â¾¾»ÔÃæ»³Ä®
¡¡¹ñ¤Î»ËÀ×¡Ö»¾´ôÊ×Ï©Æ»¡×¤Ë¹áÀî¸©¤Î4¤Ä¤Î»¥½ê¤ÈÊ×Ï©Æ»1¥«½ê¤òÄÉ²Ã¤Ç»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤¬Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã»ØÄê¤ÎÅú¿½¤ò¼õ¤±¤¿¹â¾¾»ÔÃæ»³Ä®¤Ë¤¢¤ëÂè82ÈÖ»¥½ê¤Î¡Öº¬¹á»û¡Ê¤Í¤´¤í¤¸¡Ë¶Æâ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡88¥«½ê¤Î»¥½ê¤ò½ä¤ë·Á¼°¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ËÜÆ²¤ä¸å´ü¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÀÐ³À¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¶Æâ¤Î¶õ´Ö¤¬¤è¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢±ÀÊÕ»û¤«¤éÂç¶½»û¤ò·ë¤Ö´Ñ²»»û»Ô¤ÎÌó1.6km¤Î¶è´Ö¡¢¡ÖÂç¶½»û¡Ê¤À¤¤¤³¤¦¤¸¡ËÆ»¡×¤ä¡¢Á±ÄÌ»û»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÒØè¸Íå»û¡Ê¤Þ¤ó¤À¤é¤¸¡Ë¶Æâ¡×¤È¡Ö½ÐîÙ²à»û¡Ê¤·¤å¤Ã¤·¤ã¤«¤¸¡Ë¶Æâ¡×¡¢¤µ¤Ì¤»Ô¤Î¡ÖÂç·¦»û¶Æâ¡×¤âÄÉ²Ã»ØÄê¤ÎÅú¿½¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢»ËÀ×¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¹áÀî¸©Æâ¤ÎÊ×Ï©Æ»¤ÏÁ´Ä¹Ìó6.2km¡¢ÌÌÀÑ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ëÌó57ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¹ñ¤Î»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»Í¹ñÊ×Ï©¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¡¢Ê×Ï©Æ»¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©Æâ¤ÎÊ×Ï©Æ»Á´¤Æ¤Î»ËÀ×»ØÄê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤âÊ¸²½ºâÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£