¤Þ¤¿¤âÆÃ¼ìº¾µ½Èï³² ¡Ø¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¿ô»ú¤Î9¤ò¡Ù²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÇÍ¶Æ³¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©Æâ¤Ç¤Þ¤¿¤â¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ç¤¹¡£
ÂçºåÉÜ·Ù¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¹âÃÎ»Ô¤Î60Âå¤Î½÷À¤¬¸½¶â220Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È6·î16Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î60Âå½÷À¤Î²È¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖÌ¤Ç¼¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï9¤ò²¡¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9¤ò²¡¤¹¤ÈNTT¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ËÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬18Ëü4200±ß¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»³²¼¤«¤é¡Ö¸ýºÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»æÊ¾¤ÎÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢½÷À¤Ï16Æü¤Ë70Ëü±ß¡¢18Æü¤Ë150Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ220Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¸©Æâ¤Îº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï48·ï¤ÇÈï³²³Û¤Ï¡¢Ìó2²¯5445Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤ª¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÁê¼êÊý¤ÈÀÜ¿¨¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö·Ù»¡¤¬¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç·Ù»¡¼êÄ¢¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¤ê»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£